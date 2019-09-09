"Манчестер Юнайтед" согласовал контракт с голкипером Давидом де Хеа, сообщает The Guardian. По информации издания, зарплата футболиста составит € 17 млн в год. Отмечается, что сумма приблизительно равна зарплате полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба.

Политика Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.

Кино В Анапе назвали победителей фестиваля «Киношок» В Анапе на торжественной церемонии назвали имена победителей всех пяти конкурсов.

Политика Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех» Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.

Технологии Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.

Авто Land Rover Defender рассекречен накануне премьеры Согласно информации из журнала, Land Rover Defender 110 предложат в Южной Африке с 3,0-литровым бензиновым двигателем P400 мощностью 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента и с 2,0-литровым турбодизелем P240, выдающим 240 л.с. и 430 Нм крутящего.

Политика Путин обсудил с Миллером вопрос поставок газа в Китай через Монголию Ранее Польша заявила, что открыта для предложений "Газпрома" по поставкам газа Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером поручил ему рассмотреть вопрос поставок газа в Китай с Ямала через Монголию, сообщается на сайте Президента РФ.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Политика Путин уволил помощника главы СКР Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.

Общество Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.

Политика Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.

Финансы Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.

Авто Представлен грузовик МАЗ с еврокабиной МАЗ собирает данные грузовики только по предзаказам. Полноценное серийное производство должно стартовать в конце текущего года.

Баскетбол Россия заняла 12-е место на чемпионате мира по баскетболу Мужская сборная России по баскетболу заняла итоговое двенадцатое место на Кубке мира по баскетболу 2019 года в Китае.

Происшествия Автобус с туристами обстреляли в центре Афин В Афинах обстреляли туристический автобус. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщают местные СМИ.

Политика Стало известно, когда Зеленский поедет в США Президент Украины Владимир Зеленский посетит США с официальным визитом для участия в Генассамблее ООН, сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

Общество В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.

Политика Россия и США договорились вместе бороться с терроризмом Москва и Вашингтон пришли к соглашению ежегодно проводить диалог высокого уровня по противостоянию терроризму.