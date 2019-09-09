Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Манчестер Юнайтед» согласовал новый контракт с де Хеа

"Манчестер Юнайтед" согласовал контракт с голкипером Давидом де Хеа, сообщает The Guardian. По информации издания, зарплата футболиста составит € 17 млн в год. Отмечается, что сумма приблизительно равна зарплате полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба.
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Де Хеа согласовал новый контракт с «МЮ» с зарплатой в € 17 млн в год

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