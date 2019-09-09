Футбол
Газета.Ru«Манчестер Юнайтед» согласовал новый контракт с де Хеа
"Манчестер Юнайтед" согласовал контракт с голкипером Давидом де Хеа, сообщает The Guardian. По информации издания, зарплата футболиста составит € 17 млн в год. Отмечается, что сумма приблизительно равна зарплате полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба.
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Российская газета 16:10
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Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
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Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона
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Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
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МАЗ собирает данные грузовики только по предзаказам. Полноценное серийное производство должно стартовать в конце текущего года.
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Стало известно, когда Зеленский поедет в США
Президент Украины Владимир Зеленский посетит США с официальным визитом для участия в Генассамблее ООН, сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
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Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.
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В Британии снимут сериал об отравленном Александре Литвиненко
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