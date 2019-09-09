Футбол
ЧемпионатДе Хеа согласовал новый контракт с «МЮ» с зарплатой в € 17 млн в год
По данным источника, зарплата голкипера по новому контракту составит € 17 млн в год. Примерно столько же получает хавбек манкунианцев Поль Погба. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» удастся удержать в клубе де Хеа, контракт которого истекает летом 2020 года.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
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Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
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Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
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Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
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На Украине стартуют маневры НАТО Rapid Trident 2019
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Lenta.ru 09:18
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«Вулверхэмптон» вновь проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику «Милана» Франку Кессье, утверждает Sky Sports.
Чемпионат 13:20
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Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
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РБК 07 сентября в 15:48
Общество
Дженнифер Лопес пришла на фестиваль с клатчем за 370 тысяч рублей
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Bimru.ru вчера в 15:11
Финансы
Bloomberg сообщило об увеличении Россией золотых резервов
За последние 10 лет Россия в четыре раза увеличила свои золотые резервы, заработав миллиарды долларов из-за повышения стоимости драгоценного металла на фоне эскалации торговых отношений США и Китая.
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Футбол
Россия — Казахстан 0:0 (1-й тайм)
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Общество
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу
Открытие памятника народному артисту СССР Владимиру Этушу состоялось в понедельник на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.
РИА Новости 09:47
Общество
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В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.
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Политика
Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.
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РБК 12:25
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
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Экономика
Банк Испании отрицает, что Каракас переводит через него крупные суммы
Банк Испании отрицает, что венесуэльское правительство проводит через него трансакции на крупные суммы, заявили РИА Новости в пресс-службе банка.
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Представлен грузовик МАЗ с еврокабиной
МАЗ собирает данные грузовики только по предзаказам. Полноценное серийное производство должно стартовать в конце текущего года.
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Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
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Автоновости дня вчера в 22:00
Футбол
«Манчестер Сити» первым потратил миллиард евро на трансферы
Английский "Манчестер Сити" стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более миллиарда евро.
Российская газета 08:25