Футбол

ЧемпионатЧемпионатДе Хеа согласовал новый контракт с «МЮ» с зарплатой в € 17 млн в год

По данным источника, зарплата голкипера по новому контракту составит € 17 млн в год. Примерно столько же получает хавбек манкунианцев Поль Погба. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» удастся удержать в клубе де Хеа, контракт которого истекает летом 2020 года.
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Де Хеа согласовал новый контракт с «МЮ» с зарплатой в € 17 млн в год

Чемпионат12:31

Де Хеа близок к продлению контракта с «МЮ». Он будет получать 290 тысяч фунтов в неделю – на уровне Погба

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Де Хеа близок к подписанию нового контракта с «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс12:28

Давид де Хеа близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед» с зарплатой 290 тыс. фунтов в неделю

Sport24.ru13:21

Зарплата де Хеа по новому контракту с «МЮ» составит 290 тысяч фунтов в неделю

Sportbox.RU12:01

Де Хеа будет зарабатывать в «МЮ» на уровне Погба – 17 миллионов евро в год

Советский спорт13:10

По новому контракту Де Хеа будет зарабатывать в «МЮ» € 17 млн в год

Sport.ru14:58
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
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