Футбол
Sport.ru«Манчестер Юнайтед» сохранил Погба благодаря Adidas
Daily Star информирует, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба был близок к уходу из клуба, но компания Adidas, которая является партнёром "МЮ", помогла удержать француза в команде.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Общество
Шнуров отреагировал на выступление Билана в Самаре
Газета.Ru 01:48
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Кино
Никита Михалков назвал «Оскар» политизированной премией
Никита Михалков назвал «Оскар» политизированной кинопремией, которая не имеет никакого отношения к мировому искусству.
Актуальные Новости 01:10
Общество
Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой
Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Политика
«Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти
Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
Интерфакс 01:19
Авто
Спортивный универсал Lada Vesta SW Sport замечен на тестах
«АвтоВАЗ» вернулся к работе над новым спортивным универсалом LADA Vesta SW Sport.
Автоновости дня 00:53
Происшествия
У берегов Приморья спасли дрейфовавшего на пенопласте рыбака из КНДР
Российская газета вчера в 22:37
Общество
В Таиланде 28 человек погибли из-за наводнений
С 29 августа жертвами стихии стали 28 человек, оказались повреждены более 370 тыс. домохозяйств.
РБК 01:05
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru вчера в 04:19
Политика
Россия и Украина собираются провести новый обмен заключенными
URA.Ru вчера в 21:47
Общество
Подсчитано число трудоголиков в России
Авторы опросили посетителей портала Роструда «Работа в России».
Lenta.ru 01:43
Финансы
РБК: чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые с 2014 года
Чистый госдолг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции.
Коммерсантъ 01:25
Армия и оружие
В Японии оценили пуски снарядов из КНДР
Правительство Японии прокомментировало новые пуски снарядов или ракет Северной Кореи в сторону Японского моря.
Газета.Ru вчера в 19:48
Футбол
В Швеции установят памятник Ибрагимовичу
Торжественное открытие памятника состоится 8 октября. 37-летний Ибрагимович провел в составе сборной Швеции 116 матчей и забил 62 года.
Матч ТВ 01:29
Гаджеты
Ноутбук Panasonic Toughbook 55 работает без подзарядки до 20 часов
Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 20 часов.
3DNews 02:01
Политика
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион.
РИА Новости вчера в 23:45
Экономика
Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января
Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 22:04
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми
Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости 08 сентября в 22:24
Футбол
Григорий Иванов: «Надеюсь, Егоров нас услышал. Если тренер плохо работает, его убирают. Так и здесь»
Порой смотрю на другие клубы, там тренеры тоже сетуют, что не все получилось.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Авто
Назвали спецификации нового Toyota RAV4 для РФ
Более подробная информация об оснащении, ценах и комплектациях нового Toyota RAV4 для России появится 1 октября.
Автоновости дня вчера в 01:42
Политика
Итоги муниципальных выборов в Петербурге все еще не подвели
Ввести итоги голосования в систему ГАС «Выборы» требуют петербургские отделения партий «Справедливая Россия» и «Яблоко».
Gazeta.SPb вчера в 13:12
Культура
Рэпер Серега захотел получить украинское гражданство
Известия вчера в 09:07
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Наука
Найдены неизвестные науке существа
Lenta.ru 00:54
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в гостинице в Сочи
RT на русском 01:16
Футбол
Станислав Черчесов: «Фернандес свою работу сделал»
Спорт-Экспресс вчера в 17:35
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM вчера в 00:12