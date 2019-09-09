Футбол

Sport.ruSport.ru«Манчестер Юнайтед» сохранил Погба благодаря Adidas

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Daily Star информирует, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба был близок к уходу из клуба, но компания Adidas, которая является партнёром "МЮ", помогла удержать француза в команде.
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