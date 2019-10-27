Футбол
Soccer.ru«Манчестер Юнайтед» стал первым клубом, который забил 2000 голов в АПЛ
Исторический мяч в активе хавбека манкунианцев Скотта МакТоминэя, который открыл счет в матче 10-го тура чемпионата Англии против "Норвича".
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У «МЮ» катастрофа с пенальти: Рэшфорд и Марсьяль не забили с точки в матче с «Норвичем»
Sports.ruвчера в 14:39
«Манчестер Юнайтед» забил три мяча в ворота «Норвича». И не реализовал два пенальти
Спорт-Экспрессвчера в 14:25
«МЮ» победил впервые за 5 матчей, «Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас»
Sportbox.RUвчера в 14:28
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Еврокомиссия разочарована итогами встречи по газу с Россией и Украиной
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Игнатьев прокомментировал слухи об интересе со стороны «Зенита»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев признался, что ничего не знал об интересе «Зенита» в летнее трансферное окно.
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В Крыму предъявили обвинения подозреваемому в подготовке теракта
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Минпромторг готовит эксперимент по приему бутылок и банок в магазинах
Минпромторг подготовил проект перечня мероприятий, необходимых для организации приема потребительской упаковки в торговых объектах.
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СМИ узнали дату следующих испытаний двигателей корабля Crew Dragon
Американская компания SpaceX планирует провести огневые испытания двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon 2 ноября.
Авто
АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
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Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
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Джонсон согласился на отсрочку «Брексита» до 31 января
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в письме председателю Европейского совета Дональду Туску, что он принимает отсрочку «Брексита» до 31 января, но это решение было «навязано правительству против его воли».
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Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
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Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
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Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
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На 88-ом году жизни скончался художник Николай Касаткин.
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Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
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Gemballa занимается тюнингом Porsche уже более 40-ка лет, и имеет огромный опыт работы со спорткарами и суперкарами.
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Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.