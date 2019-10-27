Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Манчестер Юнайтед» стал первым клубом, который забил 2000 голов в АПЛ

Исторический мяч в активе хавбека манкунианцев Скотта МакТоминэя, который открыл счет в матче 10-го тура чемпионата Англии против "Норвича".
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