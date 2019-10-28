Футбол
Sport24.ru«Манчестер Юнайтед» стал первым клубом, забившим 2000 голов в АПЛ
Счет в матче был открыт на 21-й минуте: Скотт Мактоминей точно пробил в дальний нижний угол ворот Тима Крула из пределов штрафной площади. Этот мяч стал 2000-м голом «МЮ» в Премьер-лиге.
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У «МЮ» катастрофа с пенальти: Рэшфорд и Марсьяль не забили с точки в матче с «Норвичем»
Sports.ruвчера в 14:39
«Манчестер Юнайтед» забил три мяча в ворота «Норвича». И не реализовал два пенальти
Спорт-Экспрессвчера в 14:25
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