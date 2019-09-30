Футбол
Bethub.orgМанчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
|10′
Кэлум Чемберс
Маркус Рэшфорд
|27′
Андреас Перейра
|32′
Эшли Янг
|41′
Скотт Мактомини
|45′
|55′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
|58′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Джесси Лингард
|68′
Джесси Лингард
Фред
|74′
Андреас Перейра
Мэйсон Гринвуд
|74′
|75′
Николас Пепе
Райсс Нелсон
|77′
Гранит Джака
|80′
Букайо Сака
Джо Уиллок
|55%
|Владение мячом
|45%
|80%
|Процент точных передач
|77%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|4
|8
|Угловые
|7
|10
|Отборы
|6
|18
|Фолы
|13
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
18
Янг
2
Линделёф
5
Магуайр
38
Туанзебе
26
Гринвуд
39
Мактомини
17
Фред
6
Погба
21
Джеймс
10
Рэшфорд
1
Лено
21
Чемберс
5
Папастатопулос
23
Луиз
31
Колашинац
8
Себальос
34
Джака
29
Гендузи
24
Нелсон
14
Обамеянг
28
Уиллок
Арсенал
Расстановка 4‑3‑3
Шотландец попал точно в верхний угол ворот, по недосягаемой траектории для Бернда Лено, 1:0. Во втором тайме Арсенал счет сравнял. После ошибки Акселя Таунзебе отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший свой 7-й гол в этом чемпионате.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«МЮ» ставит новые антирекорды, у Сульшера результаты хуже, чем у уволенного ранее Моуринью
Евро-футбол.рувчера в 17:23
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ненавидящая Россию Ветлицкая отгрохала особняк под Москвой: фото
Экспресс газета 03:59
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Армия и оружие
Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию
Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР.
RT на русском 03:43
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Экономика
Минфин изменит налогообложение богатых россиян
Минфин внес в Госдуму проект "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", согласно которому подход к налогообложению богатых россиян изменится.
Газета.Ru 04:56
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
Общество
Давление в Москве достигло рекордного «барического дна»
Утром 1 октября в Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление — 730 мм ртутного столба.
Известия 03:39
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева снова помолодела
В Сети уже не первый год активно обсуждают 58-летнюю ведущую новостей Екатерину Андрееву.
Амур.инфо вчера в 04:36
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин отметили свадьбу
Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально поженились в сентябре 2018 года, но торжественную часть устроили только сейчас.
VSE42.RU 04:09
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
В «Ленкоме» проходит церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
Коммерсантъ 03:07
Происшествия
Выплаты по европротоколу увеличились до 400 тыс. руб. по всей России
С 1 октября в соответствии с принятыми поправками в законодательство об ОСАГО на всей территории России вступает в силу норма закона, дающая возможность получить выплату по европротоколу (оформление ДТП без вызова полиции) до 400 тыс. руб. До настоящего времени такой лимит был доступен только в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
РБК вчера в 22:28
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Здоровье
В Амурской области назначили министра здравоохранения
Стало известно, кто занял кресло министра здравоохранения Амурской области.
Амур.инфо 04:55
Общество
В Петербурге закрыли дамбу под угрозой наводнения
Затворы петербургской дамбы пришлось задействовать для предотвращения угрозы наводнения утром 1 октября.
REGNUM 02:53
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Политика
Зеленский встретился с Томом Крузом
Президент встретился с артистом в своем офисе 30 сентября.
Газета.Ru 03:33
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Политика
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Общество
Завершился митинг в центре Москвы
На проспекте академика Сахарова в Москве завершился согласованный митинг оппозиции под названием "Отпускай!".
Вести.Ru 29 сентября в 10:38
Экономика
«Лукойл» начал обратный выкуп акций объемом до $3 млрд
"Лукойл" объявил о втором этапе обратного выкупа акций и депозитарных расписок, объем buy back составит до $3 млрд.
ТАСС 04:29
Шоу-бизнес
Светлану Ходченкову и Семена Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже
Напомним, слухи о романе Светланы Ходченковой и Семена Слепакова возникли после того, как они вместе провели церемонию вручения премии GQ «Человек года».
Дни24 03:20
Наука
Определена сила укуса тираннозавра
Ученые заявили, что у тираннозавра рекса был самый мощный укус из всех наземных животных планеты, как вымерших, так и ныне живущих.
МедиаПоток вчера в 13:01
Футбол
Итальянского тренера уволили за оскорбление активистки Греты Тунберг
Газета.Ru вчера в 14:11