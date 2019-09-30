Футбол

Bethub.orgBethub.orgМанчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью

Манчестер Юнайтед — Арсенал
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Кэлум Чемберс
Маркус Рэшфорд
27′
Андреас Перейра
32′
Эшли Янг
41′
Скотт Мактомини
45′
55′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
58′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Джесси Лингард
68′
Джесси Лингард
Фред
74′
Андреас Перейра
Мэйсон Гринвуд
74′
75′
Николас Пепе
Райсс Нелсон
77′
Гранит Джака
80′
Букайо Сака
Джо Уиллок
Шотландец попал точно в верхний угол ворот, по недосягаемой траектории для Бернда Лено, 1:0. Во втором тайме Арсенал счет сравнял. После ошибки Акселя Таунзебе отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший свой 7-й гол в этом чемпионате.
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