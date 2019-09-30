Шотландец попал точно в верхний угол ворот, по недосягаемой траектории для Бернда Лено, 1:0. Во втором тайме Арсенал счет сравнял. После ошибки Акселя Таунзебе отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший свой 7-й гол в этом чемпионате.

Армия и оружие В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В ДТП в Крыму погибли три человека Пять человек пострадали, трое погибли на трассе "Таврида" в Крыму во вторник в результате столкновения двух автомобилей, в том числе машины, зарегистрированной в одной из стран ближнего зарубежья, говорится в пресс-релизе МВД по региону.

Экономика «Лукойл» объявил новую программу buy back на сумму до $3 млрд "Лукойл" объявил новую программу buy back на сумму до 3 миллиардов долларов сроком с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года, говорится в сообщении компании.

Музыка Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».

Происшествия Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер» На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.

Общество Вступил в силу разрешающий библиотекарям требовать паспорт закон В России вступил в силу закон, который позволяет библиотекарям и кассирам кинотеатров требовать у посетителей заведений паспорта.

Армия и оружие Опубликовано фото Су-57 с неизвестным подвесным контейнером Интерес пользователей Сети вызвали новые снимки истребителя пятого поколения Су-57, на подвеске под левым крылом которого заметили неизвестный подвесной контейнер.

Здоровье Хирургов из Читы отправляют вахтами работать в районы Забайкалья В Забайкалье наблюдается «катастрофический отток медицинских работников», поэтому в в некоторые районы края хирургов приходится «мобилизовывать» вахтовым методом из Читы.

Общество В Саратове начинает работу кассационный суд общей юрисдикции Сегодня в Саратове начинает работу Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Общество В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС) из-за прогнозируемого поднятия воды в Неве до критических отметок, сообщает пресс-служба городского главка МЧС во вторник.

Экономика Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Политика Опубликовано новое стихотворение Лаврова Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Авто Новая Toyota Camry получила полный привод Компания Toyota представила полноприводную модификацию седана Camry нового поколения.

Авто Электрокар Nissan IMk компания Nissan представит на автосалоне в Токио Компания Nissan сообщила о показе нового электрокара Nissan IMk. Он будет представлен на международном автосалоне в Токио.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Происшествия Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.

Театры В Москве началось прощание с Марком Захаровым Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.

Политика Россия надеется на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске В Кремле надеются, что «формулу Штайнмайера» окончательно согласуют на заседании контактной группы в Минске, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Происшествия В колонии Соликамска заключенные надругались над сокамерником Осечкин сообщил, что избитый заключенный отказывался давать взятки, подписывать явки с повинной, сознаваясь в противозаконных действиях, которых не совершал, и оперативники колонии ИК-9 приказали опустить его.

Спорт WADA усомнилось в случайном изменении данных московской лаборатории Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) сомневаются в случайном характере изменения данных московской антидопинговой лаборатории.