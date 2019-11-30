В матче 14-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Астон Виллой" со счётом 2:2. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

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Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Происшествия Врач скорой помощи попалась на поиске рекомендаций в Google В Сети появилось видео, на котором врач скорой помощи якобы из Братска с помощью поисковика Google пытается узнать последствия заболевания, выявленного у ребёнка.

Транспорт На участке «пятой» ветки метро Петербурга произошел сбой движения из-за «зацеперов» Ранее представитель метрополитена сообщила ТАСС, что в воскресенье вечером движение на участке от станции "Волковская" до "Шушар" было приостановлено из-за проникновения в тоннель "зацеперов" - людей, которые пытаются проехать снаружи поезда, зацепившись за вагон.

Спорт Сборная России по пляжному футболу завоевала бронзу ЧМ, одолев Японию На чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае, сборная России в матче за третье место одержала победу над командой Японии со счётом 5:4. Счёт в матче открыли японские футболисты.

Политика Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.

Технологии В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5 В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.

Политика Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.