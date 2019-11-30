В матче 14-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Астон Виллой" со счётом 2:2. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

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Космос «Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик Источник изображения: ESA / Hubble & NASA, K. Larson et al.; CC BY 4.0 Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новое изображение, полученное космическим телескопом "Хаббл".

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