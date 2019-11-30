Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой»

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Харри Магуайр
8′
11′
Джек Грилиш
18′
Ануар Эль-Гази
Трезеге
Фред
24′
Томас Хитон
42′
45′+3′
Фредерик Гильбер
Брэндон Уильямс
62′
Виктор Линделеф
64′
66′
Тайрон Мингз
Хуан Мата
Джесси Лингард
74′
Брэндон Уильямс
Люк Шоу
79′
81′
Конор Хурихэйн
Хенри Лэнсбери
Антони Марсьяль
Мэйсон Гринвуд
82′
Люк Шоу
89′
В матче 14-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Астон Виллой" со счётом 2:2. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".
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