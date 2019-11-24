Футбол

RT на русскомRT на русском«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ

Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Брэмолл Лейн»
Джон Флек
19′
46′
Фил Джонс
Джесси Лингард
50′
Брэндон Уильямс
Джон Ландстрем
51′
Лис Муссе
52′
60′
Аарон Уан-Биссака
Лис Муссе
Оливер Макберни
68′
72′
Брэндон Уильямс
73′
Андреас Перейра
Мэйсон Гринвуд
77′
Мэйсон Гринвуд
Дэвид Макголдрик
Билли Шарп
78′
79′
Маркус Рэшфорд
Крис Башем
Каллум Робинсон
83′
85′
Антони Марсьяль
Аксель Туанзебе
Оливер Макберни
90′
По ходу матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступал «Шеффилд Юнайтед» в два мяча, сумел выйти вперёд и упустить преимущество в концовке встречи. Матч, проходивший на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде, завершился со счётом 3:3. Счёт открыл игрок хозяев Джон Флек.
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