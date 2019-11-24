По ходу матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступал «Шеффилд Юнайтед» в два мяча, сумел выйти вперёд и упустить преимущество в концовке встречи. Матч, проходивший на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде, завершился со счётом 3:3. Счёт открыл игрок хозяев Джон Флек.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ

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