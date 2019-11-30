«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2. Счет на 11-й минуте открыл полузащитник гостей Джек Грилиш, в конце первого тайма гол в свои ворота забил вратарь «Астон Виллы» Том Хитон.

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ

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