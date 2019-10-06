Футбол

RT на русскомRT на русском«Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» в восьмом туре АПЛ

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Юнайтед
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Джеймс Парк»
3′
Фред
Деандре Йедлин
15′
30′
Скотт Мактомини
Фабиан Шер
47′
Жоэлинтон
Энди Кэрролл
56′
60′
Диого Далот
Маркос Рохо
Мигель Альмирон
65′
66′
Хуан Мата
Мэйсон Гринвуд
Мэттью Лонгстафф
72′
78′
Маркос Рохо
Аллан Сен-Максимен
Кристиан Атсу
83′
86′
Эшли Янг
Таит Чонг
Мигель Альмирон
Эмиль Крафт
90′
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Ньюкасла» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Ньюкасле и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 72-й минуте забил Мэттью Лонгстафф.
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