Футбол
Sport.ru«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время возглавит Аллегри
В среду, 16-го октября, популярное издание Tuttosport опубликовало информацию, согласно которой известный итальянский специалист Массимилиано Аллегри отправится в Англию, где возглавить тренерский мостик "Манчестер Юнайтед".
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Политика
Эрдоган отказался обсуждать Сирию с вице-президентом США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что не будет проводить переговоры по Сирии с вице-президентом США Майком Пенсом, передает «Интерфакс».
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Джикия учит Жиго русскому языку
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Матч ТВ 10:31
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Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Политика
Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое
Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
RT на русском 10:31
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Экономика
ЛУКОЙЛ утвердил новые принципы дивидендной политики
Совет директоров компании ЛУКОЙЛ принял решение об изменении дивидендной политики.
Российская газета 09:55
Космос
Определен возраст льда на лунных полюсах
Goroday.ru 12 октября в 20:13
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM 10:20
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Политика
Сербская часть «Турецкого потока» будет завершена к концу года
Сербская часть газопровода "Турецкий поток" будет завершена к концу года.
ТАСС 14 октября в 05:27
Кино
«Джокер» вторую неделю лидирует по кассовым сборам в России и СНГ
За уик-энд фильм собрал 419,5 млн рублей Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса вторую неделю подряд удерживает лидерство по кассовым сборам в России и СНГ, следует из данных портала kinobusiness.com.
АМИТЕЛ 13 октября в 22:02
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Здоровье
Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле»
По словам врача и телеведущего Сергея Агапкина, "ком в горле" может быть признаком эзофагита, стеноза, дивертикулы и даже в некоторых случаях рака пищевода.
Российская газета 00:10
Политика
ООН поддержала позицию России по невыдаче США виз дипломатам
Заместитель генерального секретаря ООН Мигель де Серпа Суареш подтвердил, что США нарушили свои обязательства по выдаче виз дипломатам РФ и других стран, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.
Daily Storm 01:00
Общество
Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина прооперирована в Москве
Чемпионка Олимпиады в Турине в парном катании Татьяна Тотьмянина перенесла операцию в одной из клиник Москвы.
Российская газета вчера в 10:34
Кино
Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма
РИА Новости 05:24
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом
Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
7Дней.ру 06:07
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
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Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Общество
В закрываемый в Курганской области тубдиспансер приехала полиция
Znak.com вчера в 03:50
Авто
В России началось производство купе-кроссовера Haval F7x
Китайский автопроизводитель Haval объявил о начале серийного производства на своем российском заводе в Тульской области нового купе-кроссовера F7x.
Известия 10:23
Гаджеты
Google больше не считает VR на смартфонах перспективным направлением
Новые смартфоны Pixel не поддерживают Daydream, а сама Google прекратила продажи своих гарнитур и сертификацию сторонних.
iXBT.com 09:26
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 09:48
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Когда Fortnite недоступен, геймеры идут искать его на порносайты
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iXBT.com 11:20
Общество
Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Lisa.ru вчера в 10:45
Культура
Писательница Маргарет Этвуд получила Букеровскую премию
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Снова вместе: Дженнифер Энистон собрала «Друзей» для фото в Instagram
На первой фотографии в Instagram Дженнифер Энистон предстала со всеми коллегами по сериалу «Друзья» — Кортни Кокс, Мэттом ЛеБланом, Лизой Кудроу, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером.
Кубань 24 02:58
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Lenta.ru вчера в 10:34
Финансы
Промсвязьбанк до конца года станет собственником Связь-банка
Промсвязьбанк (ПСБ) до конца года станет собственником акций Связь-банка, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Интерфакс 07:18