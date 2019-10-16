Футбол

Sport.ruSport.ru«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время возглавит Аллегри

В среду, 16-го октября, популярное издание Tuttosport опубликовало информацию, согласно которой известный итальянский специалист Массимилиано Аллегри отправится в Англию, где возглавить тренерский мостик "Манчестер Юнайтед".
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