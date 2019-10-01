Футбол
Lenta.ru«Манчестер Юнайтед» заинтересовался футболистом «Ростова»
Под руководством норвежского специалиста Норманн играл в «Мольде» в сезоне-2017/2018. Помимо скаутов «Манчестер Юнайтед», за футболистом «Ростова» также следят представители «Тоттенхэма» и «Севильи», но интерес манкунианцев наиболее предметный.
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Источник: «Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником «Ростова» Норманном
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