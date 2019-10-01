Известный портал Goal выпустил статью, в которой говорится об интересе клуба «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику футбольного клуба «Ростов» и сборной Норвегии Матиасу Норманну. Уточняется, что центр поля английского клуба может быть усилен в зимнее трансферное окно.

Происшествия Для поисков пропавшей девочки в Саратове вскрывают гаражи В Саратове специалисты областной службы спасения сегодня, 10 октября, вскрывают гаражи, чтобы найти пропавшую девятилетнюю Елизавету Киселёву.

Футбол Петр Чех начал хоккейную карьеру Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Великобритании «Гилдфорд Феникс».

Политика Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Гаджеты Microsoft перенесла запуск «октябрьского» обновления Windows на ноябрь В прошлом году октябрьское обновление Windows 10 October 2018 Update получило номер версии 1809, поскольку было завершено в сентябре 2018 года.

Армия и оружие Эрдоган заверил США в намерении продвинуться вглубь Сирии на 30 километров Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа в намерении продвинуться на 30 километров вглубь Сирии, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

Политика В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.

Происшествия Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) американец Эррол Спенс попал в серьезную аварию в Далласе, сообщает CBS.

Политика Зарплаты и пенсии военных планируют увеличить С 1 января 2020 года в России могут вырасти зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров.

Политика Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.

Политика Путин предупредил о серьёзном увеличении числа школьников в России Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы число школьников в стране серьёзно увеличится, в связи с этим необходимо иметь достаточное количество мест в школах.

Баскетбол ЦСКА уверенно обыграл «Баварию» в Евролиге Московский ЦСКА на родном паркете обыграл «Баварию» во втором туре баскетбольной Евролиги со счетом 79:68.

Футбол Хорватия разгромила Венгрию в матче отбора Евро-2020 Сборная Хорватии разгромила национальную команду Венгрии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Политика Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.

Армия и оружие МИД Турции назвал причину военной операции на севере Сирии Турция решила начать военную операцию на севере Сирии из-за того, что США поставляли оружие сирийским курдам, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Гаджеты Замена гибкого экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов Замену второго небольшого дисплея в смартфоне производитель оценил в 139 долларов, а вот замена стекла задней панели обойдется в 99 долларов.

Происшествия Число жертв ДТП под Калугой увеличилось до пяти Число погибших увеличилось до пяти. В настоящее время в больнице остаются трое пострадавших, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Политика Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным Законопроект об установлении в России выходного дня после праздника православной Пасхи внесли в Госдуму в 2017 году депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

Общество Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.

Политика МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Политика Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной» Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ.