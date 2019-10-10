Футбол
161.ru«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. Об этом сообщает интернет-портал Goal.com.
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Транспорт
В Москве пробки достигли десяти баллов
РИА Новости 12:24
Футбол
Капитан сборной Киргизии пропустит матч квалификации чемпионата мира
Капитан национальной команды Киргизии по футболу Азамат Байматов пропустит матч второго квалификационного раунда чемпионата мира в Азиатской футбольной конфедерации (АФК) против сборной Мьянмы, сообщает АКИрrеss.
Фергана 08 октября в 03:29
Космос
Запуск миссии «Луна-25» могут снова перенести
Запуск российской космической миссии «Луна-25», который планируется осуществить в 2021 году, могут вновь перенести.
Телеканал 360° 08:34
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Финансы
Набиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки
На прошлой неделе зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в этом году.
РБК 12:59
Политика
Зеленский заявил о «плане Б» по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 11:03
Экономика
Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб
По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.
РБК вчера в 15:52
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 09:46
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru 03:25
Политика
Владимир Зеленский утратил связь с российскими артистами
Владимир Зеленский утратил связь с большинством российских артистов.
Актуальные Новости 09:22
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Авто
Kia Seltos ставит рекорды продаж
Новый кроссовер KIA Seltos, вышедший на индийский рынок 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.
Автоновости дня 04:12
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Экономика
Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
РБК 09:40
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:21
Армия и оружие
Турция отправила в бой устаревшие танки
Согласно опубликованными в сеть фото, турецкая сторона направила в бой ранние модификации.
ГЛАС.RU 11:01
Игры
Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare
Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru 00:00
Политика
Кремль обвинил Украину в срыве разведения сил в Донбассе
Напомним, как сообщалось ранее, 1 октября на встрече Контактной группы в Минске стороны конфликта в Донбассе достигли договоренности о начале разведения сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября текущего года, однако этого не произошло.
Красная весна 10:54
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Российская газета 05:04
Происшествия
Airbus A320 экстренно приземлился в Ростове из-за травмата у пассажира
Борт досматривают сотрудники полиции. В Ростове приземлился Airbus A320 следовавший в болгарский город Бургас.
Пятый канал 12:10
Общество
МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений разработала инициативу, согласно которой родителям курящих детей может грозить штраф или арест на несколько суток.
Газета.Ru 10:48
Спорт
Гимнастка Мельникова завоевала бронзу чемпионата мира в многоборье
Россиянка Ангелина Мельникова стала третьей в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте.
Вести.Ru 12:27
Авто
BMW представила заряженное 4-дверное купе M8 Gran Coupe
Баварская компания BMW официально представила новое заряженное 4-дверной купе M8 Gran Coupe.
Дни24 вчера в 05:52
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020
Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией.
REGNUM 01:34
Шоу-бизнес
Институт Жириновского отказал Бочкаревой в аренде после наркоскандала
Пятый канал вчера в 22:36
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия 12:53