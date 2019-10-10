Футбол

161.ru161.ru«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. Об этом сообщает интернет-портал Goal.com.
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