Футбол

REGNUMREGNUM«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»

Известный портал Goal выпустил статью, в которой говорится об интересе клуба «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику футбольного клуба «Ростов» и сборной Норвегии Матиасу Норманну. Уточняется, что центр поля английского клуба может быть усилен в зимнее трансферное окно.
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Футболист «Ростова» Норманн попал в сферу интересов английского «МЮ»

Газета.Ru01:55

Агент Норманна: «Информация про „МЮ“ — это только слухи. Матиас безумно счастлив в „Ростове“»

Sport24.ruвчера в 11:23

Источник: «Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником «Ростова» Норманном

Спорт-Экспрессвчера в 07:52

СМИ: «Манчестер Юнайтед» может приобрести хавбека «Ростова»

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«МЮ» хочет купить Норманна из «Ростова». Зачем Норманн Сульшеру

Чемпионатвчера в 09:16

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Sport.ruвчера в 08:14

СМИ: «Манчестер Юнайтед» может приобрести хавбека «Ростова»

Sportbox.RUвчера в 09:12
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Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
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Число погибших увеличилось до пяти. В настоящее время в больнице остаются трое пострадавших, врачи оценивают их состояние как тяжелое.
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Замена экрана в Samsung Galaxy Fold будет стоить 599 долларов

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OAnews вчера в 03:47
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