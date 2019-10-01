Футбол
REGNUM«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
Известный портал Goal выпустил статью, в которой говорится об интересе клуба «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику футбольного клуба «Ростов» и сборной Норвегии Матиасу Норманну. Уточняется, что центр поля английского клуба может быть усилен в зимнее трансферное окно.
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Источник: «Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником «Ростова» Норманном
Спорт-Экспрессвчера в 07:52
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