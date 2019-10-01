Футбол
Soccer.ru«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
"Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Севилья" обратили внимание на полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. Больше других в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы в МЮ. В клубе хотят усилить центр поля.
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Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
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Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко
Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».
Discover24 07:58
Армия и оружие
ВС России получили более 2,3 тысячи единиц военной техники в этом году
Свыше 2,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году.
Политика Сегодня 08 октября в 06:00
Здоровье
Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина
Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
RT на русском 04:32
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Зеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограммы разговоров с Владимиром Путиным.
РИА Новости 09:15
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
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Политика
В России предложили альтернативу смертной казни
Председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты России Елена Сутормина рассказала, что в России альтернативой высшей меры наказания для осуждённых на смертную казнь может стать полная и пожизненная изоляция от окружающего мира.
Газета Кемерова 06:30
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия
Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках
Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Происшествия
Аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12
Аэропорт Екатеринбурга после аварийной посадки военного самолета Ан-12 возобновил работу по приему и отправке воздушных судов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе аэровокзала.
РИА Новости 08:40
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
РИА Новости 06:31
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:21
Спорт
WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ
Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.
Российская газета вчера в 00:10
Происшествия
Якутский шаман Габышев решил возобновить поход на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, чей поход на Москву недавно прервали силовики, заявил, что готов его возобновить.
Московский Комсомолец 08:14
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер вчера в 06:36
Армия и оружие
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
Военное обозрение вчера в 06:37
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Японии на Кубке мира
В Хиросиме завершился волейбольный матч между мужскими сборными России и Японии.
Нева Спорт 08:43
Происшествия
Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси
Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:31
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
Ugpressa.ru вчера в 11:18
Политика
Украинский музыкант пожелал украинским солдатам погибнуть в Донбассе
Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвинив их в «стрельбе по своим городам».
Lenta.ru 06:16
Общество
МВД предложило штрафовать родителей курящих детей
МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
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Кино
Актер Николай Добрынин уходит из сериала «Сваты»
Заметим, что в 4 сезоне сериала ушел актер Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева.
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Политика
Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск
Ушаков напомнил, что пока не реализована договорённость, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине.
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Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с возлюбленной отца
Юная Ариадна смогла наладить дружеские отношения с новой возлюбленной отца, телеведущей Еленой Николаевой.
StarHit.ru вчера в 15:00
Авто
«АвтоВАЗ» запустил в производство Lada Vesta с вариатором
Новая трансмиссия от компании Jatco уже устанавливается на XRAY Cross, а скоро с новой бесступенчатой коробкой можно будет купить Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross.
Tvoe-avto.com вчера в 06:36
Армия и оружие
Стрелков объяснил, чем закончится отвод войск в ДНР
Как рассказал в разговоре с «URA.RU» бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, ситуация на юго-востоке Украины развивается по сценарию капитуляции ополченцев.
URA.Ru вчера в 07:07
Армия и оружие
Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии.
Lenta.ru 01:09
Гаджеты
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия 00:37