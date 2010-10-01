Футбол
Евро-футбол.ру«Манчестер Юнайтед» запретит игрокам выходить на улицу в Астане
«Манчестер Юнайтед» ограничил своих футболистов в передвижениях по Астане перед матчем пятого тура Лиги Европы. Руководство клуба разрешит игрокам покидать помещения всего на 10 минут из-за ожидаемого в день матча мороза в 20 градусов по Цельсию, сообщает ESPN FC.
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По слухам, карту GeForce RTX 2080 Ti Super покажут в январе
Футбол
Черчесов рассказал об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Подопечные Черчесова разгромили команду Сан-Марино со счетом 5:0. Турнирного значения игра не имела, так как наша сборная досрочно заняла второе место в своей группе и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.
Экономика
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных
В пресс-службе фонда отметили, что выплаты прекращены из-за бюрократических причин.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Футбол
«Зенит» высмеял низкую популярность «Спартака» в Китае
Официальный твиттер-аккаунт петербургского "Зенита" опубликовал статистику по количеству подписчиков среди российских клубов в китайской социальной сети Weibo.
Происшествия
Адвокат объяснил передачу дела Соколова в центральный аппарат СКР
Уголовное дело об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в совершении которого обвиняется историк Олег Соколов, будет передано для расследования в Москву, в центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Политика
Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 1»
Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Видео инцидента опубликовал у себя в твиттере Владимир Соловьев.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Политика
Заместитель главы МИД Украины намерена уйти в отставку
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль уйдёт со своей должности. Об этом она рассказал в интервью телеканалу «24».
Экономика
Курс Bitcoin снова снизился. В ноябре монета уже подешевела на $1000
Стоимость главной цифровой монеты снижается с 5 ноября, когда она достигла отметки в $9500.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк раскритиковала Софию Ротару
Общество
Для водителей Башкирии подорожают справки от нарколога
Если простая справка с печатью нарколога раньше обходилась в 500 рублей, то со сдачей анализов она будет стоить от 5 300 до 7 200 рублей в зависимости от категории прав.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет
Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Космос
Virgin Galactic начала подготовку космических туристов
Обратная связь, которую первые пассажиры предоставят Virgin Galactic, поможет компании усовершенствовать свою модель в будущем.
Экономика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Политика
Путин пошутил по поводу технологий США по добыче сланцевой нефти
Президент Владимир Путин пошутил по поводу технологий США, отвечая на вопрос о том, почему Россия не вкладывается в добычу сланцевой нефти.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого подозревают в передаче ценной государственной информации Украине, сообщили в ФСБ.
Спорт
В РУСАДА подтвердили, что Глазырина пропустила один допинг-тест за год
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило, что российская биатлонистка Екатерина Глазырина пропустила в течение года один допинг-тест.
Музыка
В США объявлены номинанты на премию «Грэмми-2020»
Национальная академия искусства и техники звукозаписи США объявила список претендентов на вручение музыкальной премии «Грэмми» в 2020 году.
Политика
Путин рассказал о тревоге после первых санкций против России
Владимир Путин признался, что после первых санкций в отношении России он испытывал тревогу, однако страна достигла больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.
Футбол
В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020
Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
Транспорт
Пересадка на МЦК стала бесплатной
20 ноября пассажиры столичного метрополитена перекодировали 1,3 миллиона карт «Тройка».
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020
CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна
Поговаривают, что поводом для этого стало известие о рождении сына у Шаляпина от другой женщины.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Общество
Грету Тунберг заметили на фотографии 120-летней давности
Поводом для появления конспирологической теории стала фотография вековой давности, на которой разглядели девушку, как две капли воды похожую на 16-летнюю современницу.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".