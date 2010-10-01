Футбол
Евро-футбол.ру«Манчестер Юнайтед» запретит игрокам выходить на улицу в Астане
«Манчестер Юнайтед» ограничил своих футболистов в передвижениях по Астане перед матчем пятого тура Лиги Европы. Руководство клуба разрешит игрокам покидать помещения всего на 10 минут из-за ожидаемого в день матча мороза в 20 градусов по Цельсию, сообщает ESPN FC.
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Музыка
Российскому участнику детского Евровидения стало плохо
Российский участник конкурса «Детское Евровидение-2019» 13-летний Денберел Ооржак почувствовал недомогание во время первой репетиции в Польше.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Футбол
В Италии сообщили о свадьбе Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Кино
Инсайдеры СМИ разошлись в информации о сиквеле «Джокера»
Западные авторитетные СМИ неожиданно разошлись в информации о работе Warner Bros. над вероятным сиквелом «Джокера» и сотрудничестве с режиссёром Тоддом Филлипсом.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Общество
Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
Армия и оружие
Армия Израиля подтвердила ракетный удар по Сирии
Шоу-бизнес
Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице
Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Авто
Lada Vesta демонстрирует японское качество
Lada Vesta приобретет японские компоненты, призванные повысить качество отечественного автомобиля и сделать его намного более комфортным.
Политика
Бени Ганц не смог сформировать правительство в Израиле
21 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту Реувену Ривлину мандат на формирование правительства, так как не смог его сформировать.
Гаджеты
Realme 5s получил 48-Мп камеру и оценён в $139
Realme 5s не сильно отличается от уже присутствующего в продаже Realme 5: новый смартфон получил улучшенный основной модуль тыльной камеры и новые варианты оформления: кристально голубой, кристально фиолетовый и кристально красный.
Экономика
ЦБ рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки в декабре
Банк России в декабре на заседании совета директоров рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Космос
Virgin Galactic начала подготовку космических туристов
Обратная связь, которую первые пассажиры предоставят Virgin Galactic, поможет компании усовершенствовать свою модель в будущем.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Хоккей
Овечкин назвал Олимпиаду самым главным турниром
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин хочет выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту
"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Происшествия
Героический экипаж «Уральских авиалиний» наградили орденами Мужества
Ранее Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героев Российской Федерации, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Политика
В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии
По мнению спикера эстонского парламента, прогресс в утверждении пограничного договора может быть достигнут, только когда Москва признает Тартуский договор и границы прибалтийской республики в соответствии с ним.
Общество
ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
Игры
Detroit: Become Human выйдет на ПК в декабре
ПК-версия Detroit: Become Human выйдет 12 декабря 2019 года. В Epic Games Store уже можно сделать предзаказ.
Авто
Автомобили из Белоруссии и Казахстана заполонят рынок России
Автопроизводители из Белоруссии и Казахстана планируют наладить массовые поставки своих автомобилей в Россию к 2021 году.