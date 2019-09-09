Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал выездную победу над Финляндией (2:1) в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Манчини: «Италия в матче с Финляндией сама себе создала проблемы»

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