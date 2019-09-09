Футбол

Sport24.ruSport24.ruМанчини: «Италия в матче с Финляндией сама себе создала проблемы»

Финляндия — Италия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Ратина»
8′
Эмерсон Палмьери
Алессандро Флоренци
22′
Жоржиньо
Расмус Шюллер
57′
59′
Чиро Иммобиле
71′
Джанлуиджи Доннарумма
Теему Пукки
72′
72′
Федерико Кьеза
Федерико Бернардески
Паулус Араюури
74′
Ласси Лаппалайнен
Яссе Туоминен
75′
76′
Чиро Иммобиле
Андреа Белотти
Саули Вяйсянен
79′
79′
Жоржиньо
Альбин Гранлунд
Пюрю Сойри
82′
Расмус Шюллер
Йони Кауко
87′
Йони Кауко
90′+3′
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал выездную победу над Финляндией (2:1) в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года.
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Итальянский футболист и футбольный тренер. Бронзовый призёр чемпионата мира, кавалер ордена за заслуги перед Итальянской Республикой. Абсолютный рекордсмен по числу завоёванных Кубков Италии - 10. Главный тренер сборной Италии.
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