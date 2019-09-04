Туринский «Ювентус» объявил заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20. В список не попали полузащитник Эмре Джан, нападающий Марио Манджукич, а также защитник Джорджо Кьеллини, который выбыл из строя на шесть месяцев из-за травмы колена.

Манджукич не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

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