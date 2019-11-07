Футбол
Soccer.ruМане: «Слова Гвардиолы позволят привлечь внимание рефери»
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Стадион «Энфилд»
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в преддверии матча с «Манчестер Сити» прокомментировал высказывание наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.
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Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Политика
Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией
Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
Общество
В Петербурге коммунистов бросили в автозаки на пути к «Авроре»
В Петербурге около 15 коммунистов попали в автозаки по пути к крейсеру «Аврора», куда они шли возложить цветы по случаю 102-й годовщины Октябрьской революции.
Футбол
Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Шоу-бизнес
Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Политика
Эммануэль Макрон: НАТО находится в состоянии «смерти мозга»
Эммануэль Макрон заявил, что НАТО по непонятной ему причине находится в состоянии 100-процентной «смерти мозга».
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
Гаджеты
Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch
Сегодня состоялось мероприятие Xiaomi, на котором представлен новый телевизор компании и флагманский Xiaomi Mi CC9 Pro.
Политика
Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком
Украинский президент Владимир Зеленский честно сказал, что владеет украинским языком не в совершенстве.
Политика
Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC
Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал Русской службы BBC о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.
Транспорт
Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым
Поездка из Москвы с повышенным комфортом в СВ будет стоить 9952 руб. Плацкарт из Северной столицы в Севастополь обойдется дешевле – в 3500 руб. Приобрести посадочные талоны можно будет с 8 ноября в железнодорожных кассах и в Интернете.
Культура
Появился трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
В сети появился первый трейлер мультфильма «Душа» студии Pixar.
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Шоу-бизнес
Асмус придется отказаться от роли в новом фильме из-за скандала
Кристина Асмус должна была приступить к съемкам в новом фильме буквально на следующей неделе, но приняла решение отказаться от участия в проекте.
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
Экономика
Медведев утвердил субсидии на съемки в России иностранного кино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате субсидий российским подрядчикам зарубежных кинокомпаний на съемки иностранного кино в России, указано в постановлении на сайте правительства.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Политика
Антонов: Киссинджер выступил за улучшение отношений между США и РФ
Экс-помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности и госсекретарь Генри Киссинджер во время встречи с послом РФ в США Анатолием Антоновым 7 ноября высказался за улучшение американо-российских отношений.
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020
Политика
Желание перемен у россиян Кремль не взволновало
Представитель Кремля философски прокомментировал эти данные: «желание перемен всегда присутствует в обществе», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Зеленский назначил нового главу СБУ в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в несколько регионов страны, сообщает пресс-служба главы государства.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева серьезно отравилась в Риме
Вместо самых положительных эмоций и впечатлений и от Рима знаменитая телеведущая получила серьезный «удар» по здоровью: она получила сильнейшее отравление.
Политика
Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle
На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Хоккей
Крэйг Мактавиш: «В КХЛ хоккей основывается на искусстве паса»
Гленн Андерсон всегда говорил: «Не умеешь играть в пас — не умеешь играть в хоккей».
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.