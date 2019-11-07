Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМане: «Слова Гвардиолы позволят привлечь внимание рефери»

Ливерпуль — Манчестер Сити
10 ноября
в 11:30
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в преддверии матча с «Манчестер Сити» прокомментировал высказывание наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.
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Мане: если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну»

Чемпионат02:18

Мане ответил Гвардьоле на обвинения в симуляции

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«Если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну». Мане ответил на обвинения в симуляции

Матч ТВ04:01

«Если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну». Мане ответил на обвинения в симуляции

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Наби Кейта: «Мане переживает ярчайший период в карьере»

Soccer.ru03:41

Мане ответил Пепу: «Cнова „нырну“, если будет возможность заработать пенальти. Но я не ныряю»

Sports.ru08:51

«Если «нырок» поможет мне заработать пенальти, я сделаю это!» Мане отвечает Гвардиоле

Sport24.ru11:40
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