Футбол
ЧемпионатМане: если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну»
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Могу только сказать, что сделаю всё возможное, чтобы помочь своей команде. Если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну». Но наш тренер сказал всё правильно, я не «ныряю».
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