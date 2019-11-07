Могу только сказать, что сделаю всё возможное, чтобы помочь своей команде. Если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну». Но наш тренер сказал всё правильно, я не «ныряю».

Мане: если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну»

Здоровье Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Политика Трамп: США ждет депрессия в случае победы демократов Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти в результате выборов в 2020 году.

Экономика Мировой долг достиг рекордных $188 трлн Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Политика Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг не разделяет мнения о "смерти мозга" альянса, считает, что он остается сильным, а США и Европа продолжают совместными действиями усиливать коллективную оборону.

Футбол Сборная России представила форму на Евро-2020 Сборная России по футболу представила новую форму национальной команды на чемпионат Европы 2020 года.

Экономика Ротенберг продал «Стройгазмонтаж» Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК.

Политика Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить обращение в комиссию Государственной думы по этике после заявления депутата Валерия Рашкина, обвинившего вице-спикера Совфеда в создании препятствий для проверки в отношении обвиняемого в убийствах и участии в преступной группировке экс-сенатора Рауфа Арашукова.

Транспорт Названа стоимость билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым начнётся 8 ноября, сообщил оператор железнодорожных перевозок на полуостров — компания «Гранд Сервис Экспресс».

Общество Росгидромет назвал самый пыльный город России Самым пыльным городом России Росгидромет назвал Махачкалу. Средний уровень запыленности превышает норму минимум в четыре раза.

Политика Аваков назвал дату и время начала разведения сил в Петровском Якщо все буде добре, завтра о 12 — початок розведення! pic.twitter.com / 3UyGkaPIyc — Arsen Avakov (@ AvakovArsen) 7 ноября 2019 г. Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что не верит в эффективность разведения войск и достижения "хорошего мира" путем переговоров.

Общество Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.

Политика Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.

Общество Росгвардия разработала новые эмблемы Росгвардия подготовила новые знаки различия: петличные эмблемы для одежды и для съемных погонов.