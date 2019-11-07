Футбол

ЧемпионатЧемпионатМане: если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну»

Ливерпуль — Манчестер Сити
10 ноября
в 11:30
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
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Могу только сказать, что сделаю всё возможное, чтобы помочь своей команде. Если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну». Но наш тренер сказал всё правильно, я не «ныряю».
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Мане: если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну»

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Мане ответил Гвардьоле на обвинения в симуляции

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«Если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну». Мане ответил на обвинения в симуляции

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«Если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну». Мане ответил на обвинения в симуляции

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Мане ответил Пепу: «Cнова „нырну“, если будет возможность заработать пенальти. Но я не ныряю»

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Sport24.ru09:40

Мане: «Сделаю все, чтобы помочь своей команде. Если будет возможность заработать пенальти, я снова „нырну“»

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