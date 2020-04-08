На момент паузы в АПЛ «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 25 очков. Команде Юргена Клоппа осталось одержать две победы, чтобы досрочно стать чемпионом Англии. Мане в нынешнем сезоне выходил на поле в составе «Ливерпуля» в 35 матчах и забил 16 голов.

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Мане с пониманием отнесётся к лишению «Ливерпуля» чемпионства АПЛ

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