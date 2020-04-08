Коронавирус

MetaratingsMetaratingsМане с пониманием отнесётся к лишению «Ливерпуля» чемпионства АПЛ

На момент паузы в АПЛ «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 25 очков. Команде Юргена Клоппа осталось одержать две победы, чтобы досрочно стать чемпионом Англии. Мане в нынешнем сезоне выходил на поле в составе «Ливерпуля» в 35 матчах и забил 16 голов.
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Игрок «Ливерпуля» готов остаться без чемпионского титула, он говорит, что миллионам людей сейчас намного труднее

Спорт день за днем10:23

Мане: «Если „Ливерпуль“ не станет чемпионом, я пойму. Победим в следующем сезоне»

Sport24.ru10:14

Садио Мане: «Если „Ливерпуль“ не получит титул в этом году, я пойму. Надеюсь, выиграем в следующем»

Спорт-Экспресс08:59

Мане с пониманием отнесётся к лишению «Ливерпуля» чемпионства АПЛ

Metaratings09:31

Мане об АПЛ: «Я пойму, если „Ливерпуль“ не получит титул. Надеюсь, выиграем в следующем сезоне»

Sports.ru08:45

Садьо Мане: пойму, если сезон будет отменен

ODDS.ru05:52

Мане: «Ещё не чувствую себя чемпионом Англии»

Soccer.ru03:18
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Депутат Мосгордумы рассказал о состоянии Надежды Бабкиной

Состояние певицы Надежды Бабкиной, которую ранее госпитализировали с пневмонией, остается стабильным, специалисты следят за ее здоровьем.
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СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
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Компания 10:05
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В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
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Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Политика

Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Мойка78 вчера в 10:12
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Мама, у меня дистант! Что говорит Минпросвещения про учебу на удаленке

На удаленке количество уроков не меняется, но тоже зависит от возраста учащихся.
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Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru вчера в 07:27
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Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Lenta.ru 09:09
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Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина

Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
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Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

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Общество

Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым

Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 07:41
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв

Lenta.ru вчера в 18:09
Общество

В Роструде разъяснили порядок начисления зарплат до конца апреля

В Роструде пояснили, как работающим с 4 по 30 апреля россиянам будет начисляться заработная плата.
Профиль вчера в 10:21
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова из партии и потребовала уволить его с должности замминистра.
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Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
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Кино

Студия Universal снимет фильм о вампирах по роману «Жажда»

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Общество

Объяснена повышенная опасность коронавируса для мужчин

Объяснена повышенная опасность коронавируса для мужчин. Об этом рассказал британский научный журналист Филип Бол из The Guardian.
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СК завел два новых уголовных дела на экс-главу курганского главка МЧС

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Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

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В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ

Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
REGNUM 04:41
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