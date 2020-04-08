Коронавирус
MetaratingsМане с пониманием отнесётся к лишению «Ливерпуля» чемпионства АПЛ
На момент паузы в АПЛ «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 25 очков. Команде Юргена Клоппа осталось одержать две победы, чтобы досрочно стать чемпионом Англии. Мане в нынешнем сезоне выходил на поле в составе «Ливерпуля» в 35 матчах и забил 16 голов.
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Общество
Путин предложил начислять пособия по безработице по верхней планке
Президент заявил, что всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в течение апреля, мая и июня необходимо выплачивать пособие в размере МРОТ (12 130 рублей).
Общество
Владимир Путин обратился к главам регионов России
Президент начал совещание с неотложной и общей для всех регионов задачи – повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей.
Общество
В Петербурге определились со штрафами для нарушителей режима изоляции
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга определились с размером штрафов за нарушения режима повышенной готовности.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Общество
Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчинённой
Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко, пристававший к своей помощнице во время онлайн-совещания, оправдался за своё непристойное поведение.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»
Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
Шоу-бизнес
Депутат Мосгордумы рассказал о состоянии Надежды Бабкиной
Состояние певицы Надежды Бабкиной, которую ранее госпитализировали с пневмонией, остается стабильным, специалисты следят за ее здоровьем.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Общество
«Аэрофлот» остановил возврат денег по аннулированным билетам
Авиакомпания «Аэрофлот» остановила процедуру возврата средств по аннулированным авиабилетам, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Политика
Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Здоровье
Мама, у меня дистант! Что говорит Минпросвещения про учебу на удаленке
На удаленке количество уроков не меняется, но тоже зависит от возраста учащихся.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Общество
У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса
Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Общество
Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым
Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Происшествия
В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв
Общество
В Роструде разъяснили порядок начисления зарплат до конца апреля
В Роструде пояснили, как работающим с 4 по 30 апреля россиянам будет начисляться заработная плата.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова из партии и потребовала уволить его с должности замминистра.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Общество
Объяснена повышенная опасность коронавируса для мужчин
Объяснена повышенная опасность коронавируса для мужчин. Об этом рассказал британский научный журналист Филип Бол из The Guardian.
Игры
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Происшествия
В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки
Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ
Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.