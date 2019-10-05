Футбол
ЧемпионатМане забил «Лестеру» после шикарной передачи Милнера через полполя. Видео
Отличился нападающий хозяев Садио Мане. Мане вышел один на один после шикарной передачи Джеймса Милнера со своей половины поля и пробил мимо вратаря в дальний угол. Видео доступно на «Чемпионате».
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Происшествия
В здании МИД России произошел пожар
Газета.Ru 15:41
Авто
В Новосибирске собираются разработать летающий автомобиль
Первый российский летающий автомобиль будет создан в новой проектной лаборатории на базе Сибирского НИИ авиации им. Чаплыгина в Новосибирске.
Автоновости дня 03:35
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
Учитель в Якутии, грозившая ребенку "спустить шкуру" за потерянную тетрадь, уволилась из школы по собственному желанию, сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров.
РИА Новости вчера в 23:13
Политика
Зеленский заявил, что между Украиной и Белоруссией нет границ
РИА Новости вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником
Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником Родители девушки уже давно одобрили ее выбор.
Экспресс газета 13:31
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:36
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости 03:59
Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском вчера в 09:46
Наука
Сырые овощи могут нанести вред кишечнику
Ученые, комментируя результаты своего исследования, объяснили, что сырые овощи уничтожают полезные бактерии в кишечнике, тогда как термически обработанные, наоборот, действуют на микробиом благотворно.
Вечерний курьер 09:55
Кино
Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
Rambler News Service 03 октября в 07:49
Технологии
PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra
Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
REGNUM вчера в 19:03
Общество
Онищенко рассказал, как сокращение зимы повлияет на биоритмы россиян
Зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал порталу URA.RU о том, как сокращение зимнего периода повлияет на биоритмы россиян.
Life.ru 14:49
Футбол
«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в матче чемпионата Германии
Мюнхенская "Бавария" проиграла "Хоффенхайму" в матче седьмого тура чемпионата Германии.
Газета.Ru 11:51
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск 09:09
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Армия и оружие
National Interest перечислил опасные российские бомбардировщики
Американское издание National Interest определило четыре самых опасных российских бомбардировщика в истории.
Газета.Ru 20:29
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Происшествия
В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов
По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».
BFM.ru вчера в 09:50
Происшествия
На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
Газета.Ru 08:05
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Шоу-бизнес
Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»
Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Летидор вчера в 08:11
Армия и оружие
Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»
Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
РИА Новости 13:13
Политика
Вице-премьер Гордеев предложил создать «зерновую ОПЕК»
Крупнейшим странам-производителям зерна целесообразно создать объединение, похожее на Организацию государств-экспортеров нефти (ОПЕК), рассказали 5 октября в пресс-службе вице-премьера РФ Алексея Гордеева.
Известия 18:02
Общество
ГИБДД разъяснила требование удалять «тонировку»
ГИБДД разъяснила правомочность требований сотрудников автоинспекции удалять тонировочную пленку непосредственно на месте задержания автомобилей.
REGNUM 03 октября в 03:33
Футбол
Сульшер не жалеет о расставании с Лукаку
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" норвежец Оле-Гуннар Сульшер высказался о бывшем форварде манкунианцев бельгийце Ромелу Лукаку.
Газета.Ru 20:02
Политика
Пенс назвал импичмент Трампа попыткой подменить результаты выборов
«Бездельники-демократы запустили партийную процедуру импичмента в бесстыдной попытке переиграть результаты волеизъявления американского народа на последних выборах», — заявил он, выступая перед сторонниками Республиканской партии в городе Кеннер.
Известия 20:58
Здоровье
Названы восемь омолаживающих продуктов
Сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме получится с помощью правильно подобранного рациона питания, уверяют специалисты.
Известия 00:53