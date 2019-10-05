Футбол

ЧемпионатЧемпионатМане забил «Лестеру» после шикарной передачи Милнера через полполя. Видео

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Отличился нападающий хозяев Садио Мане. Мане вышел один на один после шикарной передачи Джеймса Милнера со своей половины поля и пробил мимо вратаря в дальний угол. Видео доступно на «Чемпионате».
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