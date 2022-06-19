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Mango продаст магазины в России

Испанский ретейлер Mango окончательно откажется от прямого присутствия на российском рынке и продаст собственные магазины, которые будут работать по модели франшизы, сообщили El País и La Vanguardia со ссылкой на источники в компании.
РБК
Компания Mango прекратит прямые продажи в России в связи с "международной геополитической неопределенностью из-за ситуации на Украине".
ТАСС
Компания также сохранит 800 рабочих мест.
ТАСС
В начале марта компания Mango сообщила о временном прекращении работы в России.
Фонтанка.Ру

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