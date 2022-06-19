РБКMango продаст магазины в РоссииИспанский ретейлер Mango окончательно откажется от прямого присутствия на российском рынке и продаст собственные магазины, которые будут работать по модели франшизы, сообщили El País и La Vanguardia со ссылкой на источники в компании.РБККомпания Mango прекратит прямые продажи в России в связи с "международной геополитической неопределенностью из-за ситуации на Украине".ТАССКомпания также сохранит 800 рабочих мест.ТАССВ начале марта компания Mango сообщила о временном прекращении работы в России.Фонтанка.РуЧитать далееСвернутьРБКРБКПетербургский дневникLife.ruРосбалтRZN.infoПрофильЦарьградWoman.ruФАНAtas.infoЭкономика сегодняГазета.RuКомсомольская правдаМосква онлайнRT на русскомИзвестияВЕСТИ: ПриморьеРамблерРЕН ТВПодробнее о событииMango продаст магазины в РоссииРБК03:27Mango уходит из РоссииИзвестия01:52Самое цитируемоеСМИ: Mango прекратит прямые продажи в РоссииТАСС03:42El Pais заявила об окончательном уходе испанского ретейлера Mango из РоссииLenta.ru03:33EL Pais: испанский бренд одежды Mango окончательно отказался от прямых продаж в РоссииРИА Новости04:03Бренд одежды Mango решил уйти из РоссииГазета.Ru02:57El País: Mango окончательно уходит из РоссииURA.Ru02:50Показать ещёОценить579Поделиться