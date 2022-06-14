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Мантуров: Минпромторг до конца года планирует заключить минимум 10 специнвестконтрактов

Мантуров уточнил, что на июнь 2022 года запланирована межведомственная комиссия по рассмотрению заключения СПИК в сфере автомобильной промышленности - инвестконтрактов по производству низкопольных автобусов и грузовых автомобилей на газовом топливе.
РИА Новости
Министр подчеркнул, работа по заключению СПИК продолжается в штатном режиме.
ТАСС
Инструмент специнвестконтрактов, который заработал в России с 2015 года, подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса.
РИА Новости
Обновленный механизм стал называться СПИК 2.0.
РИА Новости

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Мантуров сообщил о планах Минпромторга в 2022 году заключить 10 специнвестконтрактов
ПРАЙМ17:44
Мантуров: Минпромторг до конца года планирует заключить минимум 10 специнвестконтрактов
ТАСС18:09
Мантуров: Минпромторг намерен заключить как минимум 10 специнвестконтрактов до конца года
Газета.Ru18:00
Минпромторг намерен заключить как минимум 10 специнвестконтрактов до 2022 года
Комсомольская правда19:46

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