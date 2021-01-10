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Российская газета
Российская газета

Мантуров: Производство в автопроме догоняет спрос

У отечественного автопрома есть хорошие перспективы обеспечить рынок при наличии платежеспособного спроса, уверен министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.В источнике
Экономика сегодня
Версия-Саратов
Тарантас Ньюс
CarsWeek.ru
FBM.ru
Комсомольская правда
ФАН
Car.ru
С чего всё началось
Российская газета

Мантуров: Производство в автопроме догоняет спрос

Продажи автомобилей последние три месяца растут, автодилеры уже говорят о дефиците, если производство не восстановится, то весной рынок встанет. Но министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров уверен, что предприятия справятся с этим вызовом легко.
Российская газета23:00
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FBM.ru

Министр Мантуров рассказал, когда производство авто в России догонит спрос

FBM.ru05:58
Версия-Саратов

Спрос превышает предложение: весной рынок автомобилей может встать

Версия-Саратов06:35
Экономика сегодня

Минпромторг оценил перспективы российского авторынка на 2021 год

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ФАН

Мантуров оценил шансы автопрома удовлетворить растущий спрос

ФАН06:17
Комсомольская правда

Россияне раскупают машины быстрее, чем их производят: Будет ли весной дефицит автомобилей

Комсомольская правда06:43
Бизнес.Ру

Мантуров заявил, что российский авторынок стал четвертым в Европе

Бизнес.Ру04:53
Российская газета

Мантуров: Производство в автопроме догоняет спрос

Российская газета23:00

Большунов перед заключительной гонкой «Тур де Ски» опережает всех на 3 минуты 22 секунды

Россиянин Александр Большунов перед заключительным этапом многодневки «Тур де Ски» опережает ближайшего преследователя, француза Мориса Манифика, на 3 минуты 22 секунды.
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