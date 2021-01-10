Мантуров: Производство в автопроме догоняет спрос
У отечественного автопрома есть хорошие перспективы обеспечить рынок при наличии платежеспособного спроса, уверен министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.В источнике
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Мантуров: Производство в автопроме догоняет спрос
Продажи автомобилей последние три месяца растут, автодилеры уже говорят о дефиците, если производство не восстановится, то весной рынок встанет. Но министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров уверен, что предприятия справятся с этим вызовом легко.
Российская газета23:00
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