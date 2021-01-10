Продажи автомобилей последние три месяца растут, автодилеры уже говорят о дефиците, если производство не восстановится, то весной рынок встанет. Но министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров уверен, что предприятия справятся с этим вызовом легко.

Российская газета 23:00