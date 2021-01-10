Зидан отреагировал на вызов Бензема в суд по делу о шантаже Вальбуэна

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию, согласно которой форвард мадридцев Карим Бензема должен будет предстать перед судом во Франции по делу о шантаже бывшего партнёра по сборной Матьё Вальбуэна.