Российская газетаМантуров: Производство в автопроме догоняет спросУ отечественного автопрома есть хорошие перспективы обеспечить рынок при наличии платежеспособного спроса, уверен министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.В источникеТарантас НьюсРоссийская газетаПодробнее о событииДенис Мантуров заявил, что производство в автопроме догоняет спросТарантас Ньюс05:35Мантуров заявил, что российский авторынок стал четвертым в ЕвропеБизнес.Ру04:53Мантуров: Производство в автопроме догоняет спросРоссийская газета23:00Показать все источникиОценить13КомментироватьПоделиться