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Российская газета
Российская газета

Мантуров: Производство в автопроме догоняет спрос

У отечественного автопрома есть хорошие перспективы обеспечить рынок при наличии платежеспособного спроса, уверен министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.В источнике
Тарантас Ньюс
Российская газета
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Тарантас Ньюс

Денис Мантуров заявил, что производство в автопроме догоняет спрос

Тарантас Ньюс05:35
Бизнес.Ру

Мантуров заявил, что российский авторынок стал четвертым в Европе

Бизнес.Ру04:53
Российская газета

Мантуров: Производство в автопроме догоняет спрос

Российская газета23:00
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Зидан отреагировал на вызов Бензема в суд по делу о шантаже Вальбуэна

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию, согласно которой форвард мадридцев Карим Бензема должен будет предстать перед судом во Франции по делу о шантаже бывшего партнёра по сборной Матьё Вальбуэна.
Зидан отреагировал на вызов Бензема в суд по делу о шантаже Вальбуэна
Чемпионат8 января в 11:37