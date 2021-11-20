Состояние артиста постоянно ухудшалось и его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, однако у Гаркалина развился пневмоторакс и внутренние органы стали отказывать один за другим, сообщает Telegram-канал Mash.
Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Александр Плутник заявил, что судейство в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" было безобразным.
Ирак много лет страдал от оккупации, в том числе польских солдат, но сейчас в Польше не называют это оккупацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя миграционный кризис на белорусско-польской границе.