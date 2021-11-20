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Мантуров: Россия может выйти на производство двух миллиардов доз вакцин от COVID-19 в год

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Россия в 2022 году может выйти на производство двух миллиардов доз вакцин от COVID-19 в год, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на телеканале "Россия-1" в передаче "Вести в субботу".
РИА Новости
Мантуров сообщил, что сейчас введено в гражданский оборот более 100 млн комплектов вакцин.
ТАСС
До конца года будут произведены 300 млн доз.
Ведомости
Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.
ТАСС

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