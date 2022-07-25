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Мантуров: Россия в 2023 году сможет обеспечить 25 процентов мирового спроса на неон

Россия сможет до конца года выйти на производство до 10% мировых потребностей высокочистого неона, в 2023 году - до четверти, заявил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
РИА Новости
«На сегодняшний день в России производится свыше 30% мировых объемов неоногелиевой смеси»,— добавил зампред правительства.
Коммерсантъ
Новые мощности будут использовать российское сырье, вырабатываться на воздухоразделительных установках металлургических предприятий.
ТК Звезда
Мантуров пояснил, что данный газ является критически важным для мировых микроэлектронных фабрик, выпускающих микрочипы.
РИА Новости

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Мантуров: РФ в 2023 году обеспечит четверть мировых потребностей в неоне
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