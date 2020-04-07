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Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМантуров: Россия закупила у Китая 72 млн медицинских масок

Россия купила у Китая 72 млн медицинских масок, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, 51 млн масок уже прибыли и были поставлены в регионы. Сейчас в Шанхае грузится ещё 21 млн масок и уже ночью груз будет в Чкаловском.
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В России уже распределили 51 млн из 72 млн купленных у Китая масок

Интерфакс11:30

Россия вышла на производство почти 1,6 миллиона масок в сутки

РИА Новости11:42

Мантуров сообщил, что Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок

ТАСС11:39

Мантуров рассказал о закупках масок в Китае и наращивании производства в России

Коммерсантъ11:48

Мантуров рассказал о поставках медицинских масок в российские регионы

РЕН ТВ11:11

Мантуров: Россия вышла на производство почти 1,6 млн масок в сутки

Комсомольская правда10:53

Россия ежедневно производит 1,6 млн масок

Газета.Ru11:26
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Общество

Рейс из Хабаровска в Сеул за россиянами вновь отложен

Московский Комсомолец 20:02
Экономика

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru 17:31
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Экономика

Якутия приостановила госзакупки всего дорогостоящего оборудования, кроме медицинского

Власти Якутии на фоне пандемии коронавирусной инфекции до конца года приостановят закупки дорогостоящего оборудования, мебели, автотранспорта.
ТАСС 09:22
Политика

Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США

Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 19:26
Общество

Сеть «Спортмастер» закрывает магазины

Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании.
Kaluga-poisk.ru 10:00
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
Общество

Осипов назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» 7 апреля назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью.
Чита.Ру 20:09
Шоу-бизнес

Умерла бывшая жена Александра Малинина

Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Московский Комсомолец 06:31
Авто

Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Стоит сказать, что разница в налоговых ставках на транспорт всегда отличалась в зависимости от региона.
ГЛАС.RU 10:50
Политика

Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым

В Кремле не видят противоречий в позициях премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова по вопросу о режиме ограничений на административных границах регионов из-за коронавируса.
Интерфакс 06:17
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru вчера в 10:56
Кино

Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля

Татар-информ 06:48
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Происшествия

Заражение коронавирусом подтвердилось еще у двух пациентов в Кузбассе

Диагноз COVID-19 подтвердился еще у двух пациентов в Кузбассе, прилетевших из Москвы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 07:40
Общество

Трамп: Просьб к США о сокращении добычи нефти не было

ОПЕК не просила США сокращать объемы добываемой нефти.
МонаВиста 02:52
Общество

В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин

В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидом выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.
Профиль 17:55
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Шоу-бизнес

Переболевшего пневмонией Игоря Николаева выписали из больницы

Газета.Ru 06:39
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС.
РБК 18:05
Футбол

Юрген Клопп: «Было трудно решиться на продажу Коутинью»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о продаже Филиппе Коутинью в «Барселону».
Матч ТВ 20:03
Общество

Несколько десятков россиян не попали в список на вылет из Нью-Йорка

Несколько десятков россиян не попали в список вылетающих рейсом в Москву, они собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:22
Общество

Власти США увидели первые признаки улучшения ситуации с коронавирусом

О первых признаках улучшения ситуации с коронавирусом в крупных городах США заявил вице-президент страны Майк Пенс.
Российская газета 20:08
Политика

Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости 10:19
Армия и оружие

Шойгу поручил подготовить плавучий госпиталь

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил подготовить военное госпитальное судно "Иртыш" на Дальнем Востоке, чтобы разгрузить госпитали в контексте ситуации с COVID-19.
РИА Новости 07:04
Общество

В Приморье остановили работу трех пунктов пропуска на границе с Китаем

Работа трех пунктов пропуска с КНР в Приморье остановлена из-за ситуации с коронавирусом в провинции Хэйлунцзян, сообщает Дальневосточное таможенное управление.
РИА Новости вчера в 21:06
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК вчера в 06:00
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru вчера в 21:58
Политика

Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Известия 06:34
Общество

Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Российская газета 16:39
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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