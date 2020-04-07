Коронавирус
Аргументы и ФактыМантуров: Россия закупила у Китая 72 млн медицинских масок
Россия купила у Китая 72 млн медицинских масок, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, 51 млн масок уже прибыли и были поставлены в регионы. Сейчас в Шанхае грузится ещё 21 млн масок и уже ночью груз будет в Чкаловском.
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Общество
Рейс из Хабаровска в Сеул за россиянами вновь отложен
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Экономика
Якутия приостановила госзакупки всего дорогостоящего оборудования, кроме медицинского
Власти Якутии на фоне пандемии коронавирусной инфекции до конца года приостановят закупки дорогостоящего оборудования, мебели, автотранспорта.
Политика
Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США
Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
Общество
Сеть «Спортмастер» закрывает магазины
Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании.
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Общество
Осипов назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» 7 апреля назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью.
Шоу-бизнес
Умерла бывшая жена Александра Малинина
Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Авто
Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Стоит сказать, что разница в налоговых ставках на транспорт всегда отличалась в зависимости от региона.
Политика
Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым
В Кремле не видят противоречий в позициях премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова по вопросу о режиме ограничений на административных границах регионов из-за коронавируса.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Кино
Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Происшествия
Заражение коронавирусом подтвердилось еще у двух пациентов в Кузбассе
Диагноз COVID-19 подтвердился еще у двух пациентов в Кузбассе, прилетевших из Москвы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Общество
Трамп: Просьб к США о сокращении добычи нефти не было
ОПЕК не просила США сокращать объемы добываемой нефти.
Общество
В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин
В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидом выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Происшествия
В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ
В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС.
Футбол
Юрген Клопп: «Было трудно решиться на продажу Коутинью»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о продаже Филиппе Коутинью в «Барселону».
Общество
Несколько десятков россиян не попали в список на вылет из Нью-Йорка
Несколько десятков россиян не попали в список вылетающих рейсом в Москву, они собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости».
Общество
Власти США увидели первые признаки улучшения ситуации с коронавирусом
О первых признаках улучшения ситуации с коронавирусом в крупных городах США заявил вице-президент страны Майк Пенс.
Политика
Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Армия и оружие
Шойгу поручил подготовить плавучий госпиталь
Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил подготовить военное госпитальное судно "Иртыш" на Дальнем Востоке, чтобы разгрузить госпитали в контексте ситуации с COVID-19.
Общество
В Приморье остановили работу трех пунктов пропуска на границе с Китаем
Работа трех пунктов пропуска с КНР в Приморье остановлена из-за ситуации с коронавирусом в провинции Хэйлунцзян, сообщает Дальневосточное таможенное управление.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Политика
Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.