Россия купила у Китая 72 млн медицинских масок, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, 51 млн масок уже прибыли и были поставлены в регионы. Сейчас в Шанхае грузится ещё 21 млн масок и уже ночью груз будет в Чкаловском.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

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Общество «Вектор» сообщил дату начала клинических испытаний вакцин от COVID-19 Фазу клинических исследований трех потенциальных вакцин можно начать 29 июня на 180 добровольцах после проведения ускоренных испытаний на лабораторных животных, предложил 7 апреля генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на встрече с президентом РФ.

Происшествия Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.

Политика Правительство готовит новые меры поддержки из-за коронавируса Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство работает над новым пакетом мер поддержки населения и предпринимателей в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Лукашенко пригрозил правительству отставкой Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Биатлон Сборная России по биатлону может лишиться поста главного тренера В ходе заочного заседания правления Союза биатлонистов России (СБР) рассматривался вопрос об упразднении должности главного тренера российской сборной по биатлону.

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Политика La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".