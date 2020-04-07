Коронавирус
Аргументы и ФактыМантуров: Россия закупила у Китая 72 млн медицинских масок
Россия купила у Китая 72 млн медицинских масок, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, 51 млн масок уже прибыли и были поставлены в регионы. Сейчас в Шанхае грузится ещё 21 млн масок и уже ночью груз будет в Чкаловском.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Общество
За сутки в России зафиксировали 1 154 новых случая коронавируса
За последние сутки в России коронавирус подтвержден у 1 154 пациентов. Таким образом, общее число инфицированных составило 7 497 человек.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Общество
В России разработали чипы для выявления коронавируса за 20 минут
В России разработаны чипы, позволяющие выявить коронавирусную инфекцию за 15–20 минут.
Игры
C каждым годом новые игры зарабатывают всё больше денег в Steam
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Происшествия
Умерший в Приморье мужчина был командирован в Египет от авиазавода
Общество
В Минтрансе рассказали о порядке вывоза россиян из-за границы
Стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной, следует из сообщения на сайте Минтранса РФ по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение граждан России на родину из иностранных государств.
Общество
«Вектор» сообщил дату начала клинических испытаний вакцин от COVID-19
Фазу клинических исследований трех потенциальных вакцин можно начать 29 июня на 180 добровольцах после проведения ускоренных испытаний на лабораторных животных, предложил 7 апреля генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на встрече с президентом РФ.
Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Политика
Правительство готовит новые меры поддержки из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство работает над новым пакетом мер поддержки населения и предпринимателей в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Появилось видео с места расстрела пятерых человек в Рязанской области
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с места убийства пятерых человек в Рязанской области.
Политика
Лукашенко пригрозил правительству отставкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Биатлон
Сборная России по биатлону может лишиться поста главного тренера
В ходе заочного заседания правления Союза биатлонистов России (СБР) рассматривался вопрос об упразднении должности главного тренера российской сборной по биатлону.
Авто
Продажи новых автомобилей в России выросли за март
Количество проданных новых легковых автомобилей по итогам марта составило более 160 тысяч машин, что на 22,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, 7 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Спорт
Российская фигуристка Шошина подхватила в Италии коронавирус
Футбол
«Барселона», «Арсенал» и МЮ поспорят за таланта «Реала»
На 19-летнего испанца претендуют "Барселона", которая хотела приобрести игрока еще в 2015 году из "Эркулеса", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".
Экономика
МОТ предрекла сокращение рабочих часов на фоне пандемии коронавируса
Кризис, развернувшийся на фоне распространеия коронавируса в мире, приведет к сокращению рабочих часов на 6,7% во II квартале 2020 года.
Энергетика
Минэнерго США ожидает снижение добычи нефти в стране
Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз производства нефти в стране на 2020 год на 1,63 млн баррелей в сутки - до 11,03 млн баррелей в сутки.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек
По всей стране число жертв заболевания приближается к 11 тысячам, а количество инфицированных превысило 380 тысяч человек.
Экономика
Bloomberg предупредило об угрозе более глубокой рецессии в России
Экономика России может столкнуться с проблемами при восстановлении после спада распространения коронавируса.
Гаджеты
Honor 30S принес более 14 млн долларов за 1 секунду
За 1 секунду было продано смартфонов на 14,4 млн долларов.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.