Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинпромторг запустит программу по доступной аренде автомобилей в июне

В июне будет запущена новая программа поддержки спроса на автомобили «Доступная аренда», разработанная Минпромторгом России, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.
Читать в источнике
Комментировать4
Денис Мантуров
До конца мая мы должны выпустить правила и с июня начнём работать по этой программе. Это будет сразу же по всей стране.
— Денис Мантуров, российский политикГоворит Москва 05:22
с чего всё началось

Мантуров анонсировал новую программу по доступной аренде автомобилей в июне

Новая программа поддержки спроса на автомобили "Доступная аренда", разработанная Минпромторгом РФ, будет запущена в июне 2020 года, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров. "До конца мая мы должны выпустить правила, с июня начнем работать по этой программе", - сказал министр.
ТАСС04:06

Подробнее о событии

В России запустят госпрограмму поддержки доступной аренды автомобилей

Вести.Ru05:43

В Минпромторге анонсировали запуск госпрограммы по доступной аренде машин

Говорит Москва05:22

Мантуров: Программа по доступной аренде авто будет запущена в июне

РЕН ТВ04:21

Мантуров рассказал о новой программе доступной аренды автомобилей

News.ru04:33

Минпромторг запустит программу по доступной аренде автомобилей в июне

Коммерсантъ04:30

Запуск госпрограммы по доступной аренде машин запланировали на июнь

Известия04:43

Мантуров анонсировал новую программу по доступной аренде автомобилей в июне

ТАСС04:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:08, Ашберн
Футбол

Мбаппе назвал условие, при котором продлит контракт с ПСЖ

Звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе продлит контракт с французским клубом лишь при одном условии.
Soccer.ru 05:02
Общество

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
1,8K
Общество

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
RT на русском 03:53
934
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
2,9K
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Эхо Москвы вчера в 19:04
49
Общество

Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу

Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 07:30
123
Политика

Германия объявила в международный розыск российского хакера

В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
Газета.Ru 04:57
22
Политика

Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставку

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно покинет свой пост.
РБК 09:52
130
Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
240
Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости вчера в 18:02
926
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
2K
Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
822
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
1,6K
Общество

В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
1,6K
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
7
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
6,2K
Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
3,3K
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Известия 07:24
1,2K
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,4K
Общество

В Минпросвещения рассказали о заболевших COVID-19 школьниках

Среди российских школьников тяжелых форм течения коронавирусной инфекции практически не зафиксировано.
Известия 07:35
1
Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
170
Футбол

В АПЛ могут сократить продолжительность матчей

Недавно появилась идея проводить таймы короче 45 минут.
ГЛАС.RU 07:28
Общество

Роспотребнадзор оценил возможность снятия ограничений в Татарстане

В целом, как уточнила Патяшина, в Татарстане разработан проект плана снятия ограничительных мер, в настоящее время ожидаются определенные рекомендации от правительства РФ, чтобы синхронизировать и откорректировать региональный план с общефедеральными рекомендациями.
РИА Новости 08:35
6
Общество

Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
90
Происшествия

В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
10
Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС вчера в 02:54
125
Политика

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию

BFM.ru 02:16
1,7K
Экономика

ФАС разрешила регионам отменять электрички

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам либо сокращать число электричек, либо пересматривать тарифы перевозок.
РБК 09:15
8
Кино

Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»

NewInform 02:26
18
Экономика

Сбербанк выдаст системообразующим компаниям кредиты на 100 млрд рублей

Сбербанк намерен выдать по госпрограмме льготные кредиты в размере 100 млрд руб. на оборотные средства для системообразующих предприятий, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Вести.Ru 09:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное