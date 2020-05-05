Новая программа поддержки спроса на автомобили "Доступная аренда", разработанная Минпромторгом РФ, будет запущена в июне 2020 года, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров. "До конца мая мы должны выпустить правила, с июня начнем работать по этой программе", - сказал министр.

с чего всё началось

До конца мая мы должны выпустить правила и с июня начнём работать по этой программе. Это будет сразу же по всей стране.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров анонсировал запуск новой программы поддержки спроса на автомобили «Доступная аренда». По его словам, она будет запущена уже в июне 2020 года. «До конца мая мы должны выпустить правила, с июня начнем работать по этой программе», – 5 мая цитирует министра ТАСС.

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