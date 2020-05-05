Общество
ПрофильМантуров анонсировал запуск программы по доступной аренде автомобилей
Глава Минпромторга России Денис Мантуров анонсировал запуск новой программы поддержки спроса на автомобили «Доступная аренда». По его словам, она будет запущена уже в июне 2020 года. «До конца мая мы должны выпустить правила, с июня начнем работать по этой программе», – 5 мая цитирует министра ТАСС.
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До конца мая мы должны выпустить правила и с июня начнём работать по этой программе. Это будет сразу же по всей стране.
— Денис Мантуров, российский политикГоворит Москва 05:22
с чего всё началось
Новая программа поддержки спроса на автомобили "Доступная аренда", разработанная Минпромторгом РФ, будет запущена в июне 2020 года, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров. "До конца мая мы должны выпустить правила, с июня начнем работать по этой программе", - сказал министр.ТАСС04:06
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