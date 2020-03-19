Коронавирус
Газета.RuМантуров: магазины несут огромные издержки из-за ажиотажного спроса
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что торговые сети несут огромные издержки из-за резко увеличившегося спроса, пишет ТАСС.
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Мантуров развенчал миф о супердоходах ритейлеров из-за коронавируса
Национальная служба новостей09:44
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Общество
Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса
Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом умерла в больнице в Москве
79-летняя женщина с коронавирусом нового типа умерла в московской больнице.
Здоровье
В России ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться
Правительство России не исключило введения дополнительных ограничительных мер из-за массового распространения коронавируса на территории страны.
Происшествия
В Петрозаводске за взятку задержали вице-спикера Петросовета
В отношении Валерия Матвеева возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ - получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Энергетика
Российская нефть подешевела до $19 за баррель
Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.
Происшествия
В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.
Происшествия
В Петербурге нашли автора панической аудиозаписи о коронавирусе
В Санкт-Петербурге полиция установила автора аудиозаписи, содержащей недостоверную информацию о коронавирусе.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Технологии
Российские учёные разработали дистанционный термометр для смартфонов
Инновационная разработка российских учёных представляет собой устройство, состоящее из двух частей, первая из которых – термометр-наклейка, вторая – мобильное приложение для гаджета.
Здоровье
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую
Здоровье
В России расшифровали полный геном коронавируса
Российские ученые смогли расшифровать полный геном COVID-2019, сообщает ТАСС.
Политика
МИД России: Украина готовит провокацию в Крыму
В ведомстве отметили, что организаторы из состава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в России, экстремистская организация) готовят 3 мая "марш на Крым".
Экономика
Раскрыты последствия обесценивания рубля для рынка недвижимости
Аналитики раскрыли количество уникальных посетителей базы недвижимости ЦИАН в периоды высокой курсовой волатильности: выяснилось, что падение рубля увеличило покупательскую активность на 42 процента.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Кино
Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире
Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Здоровье
Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса в РФ
Александр Мясников поделился с россиянами тем, как лично он видит дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом.
Экономика
Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира
Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
Экономика
Россияне увеличили количество онлайн-покупок в 1,5 раза
Россияне в 1,5 раза увеличили онлайн-покупки, говорится в исследовании ВТБ.
Армия и оружие
Турецкий военный конвой уничтожен неизвестными в Идлибе
Неизвестные вначале произвели два взрыва, после чего колонна турецких военных подверглась жёсткому огневому подавлению, в результате чего оказались ранены не менее 8 турецких военнослужащих, а Турция вынуждена была поднять в воздух два ударных беспилотных летательных аппарата.
Игры
Коронавирус может повлиять на поставки Final Fantasy VII Remake в страны Европы и Америки
Компания Square Enix объявила о том, что проблемы с коронавирусом могут повлиять на поставки коробочной версии Final Fantasy VII Remake, но дата релиза остаётся прежней.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки
Политика
Евгений Пригожин потребовал завести уголовное дело на Барака Обаму
Бизнесмен Евгений Пригожин, владелец кейтеринговой компании "Конкорд" потребовал от генпрокурора США Уильяма Барра возбудить уголовные дела в отношении экс-президента Барака Обамы, руководителей Минюста США, парламентариев и дипломатов за незаконное преследование его компании.
Политика
Путин и Си Цзиньпин провели переговоры
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Общество
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Футбол
«Сьон» расторг контракт с несколькими игроками из-за коронавируса
Президент "Сьона" Кристиан Константин расторг контракты с футболистами, которые отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса.