Денис Мантуров обсудил с металлургами, в частности, возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв. «Вопросы дополнительных налоговых изъятий из отрасли в ходе совещания не затрагивались»,— утверждают в пресс-службе Минпромторга (цитата по ТАСС).

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С чего всё началось Мантуров встретится с металлургами после слов о «нахлобучивании» Министр промышленности Денис Мантуров пригласил владельцев крупнейших металлургических компаний на совещание о росте цен на металл для госпроектов, рассказали РБК два источника, близких к этим компаниям. Совещание состоится во вторник, 1 июня, бизнесменов пригласили поучаствовать в нем лично. РБК 31 мая в 09:01