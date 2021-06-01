Мантуров на встрече с металлургами не обсуждал дополнительное повышение налогов
Денис Мантуров обсудил с металлургами, в частности, возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв. «Вопросы дополнительных налоговых изъятий из отрасли в ходе совещания не затрагивались»,— утверждают в пресс-службе Минпромторга (цитата по ТАСС).В источнике
С чего всё началось
Мантуров встретится с металлургами после слов о «нахлобучивании»
Министр промышленности Денис Мантуров пригласил владельцев крупнейших металлургических компаний на совещание о росте цен на металл для госпроектов, рассказали РБК два источника, близких к этим компаниям. Совещание состоится во вторник, 1 июня, бизнесменов пригласили поучаствовать в нем лично.
РБК31 мая в 09:01
Минпромторг: На совещании с металлургами не обсуждался вопрос дополнительных налоговых изъятий
Комсомольская правдавчера в 13:05
Министр промышленности России не обсуждал с металлургами вопрос о повышении налогов
Эхо Москвывчера в 13:32