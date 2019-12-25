Общество
РБКМантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка
Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения. Такое мнение в интервью «Известиям» выразил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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с чего всё началось
— Промпроизводство в России в ноябре увеличилось на 0,3%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, и это минимальные темпы роста за последние два года.Известиявчера в 16:01
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Мантуров считает, что Apple не уйдет с российского рынка из-за отечественного ПО
Коммерсантъвчера в 21:52
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Транспорт
В Крым прибыл первый пассажирский поезд из материковой части России
Происшествия
Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
Басманный суд Москвы во вторник арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные новогодние подарки
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании
По сведениям, предоставленным Роспотребнадзором, было выявлено, что около трети собак из регионов России болеют эхинококкозом.
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Биатлон
Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU
Политика
ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии
Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Здоровье
Диабетиков Великобритании посадят на радикальную жидкую диету
Несколько тысяч диабетиков Великобритании станут участниками масштабного эксперимента с радикальной жидкой диетой.
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Энергетика
Украина заработает на «Газпроме»
Исходя из слов главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем и компания будет ежегодно платить $3 млрд.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
Хоккей
Ничушкин подрался в матче НХЛ и оформил хет-трик Горди Хоу
Футбол
РФС ввел запрет на критику судейства
Российский футбольный союз (РФС) официально ввел запрет на публичную критику арбитров.
Армия и оружие
Немецкое СМИ уличило НАТО в «репетиции» наступления на Россию
Учения НАТО "Защитник Европы — 2020" станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет Junge Welt.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
Путин предостерег от серьезных правок в Конституции
Основные положения Конституции менять не стоит, но можно подумать о правках.
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек
Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
Религия
Католики отметили Рождество Христово
Политика
Как генсека расстреляли за унижение нацменьшинств
30 лет назад, 25 декабря 1989 года, после фарсового суда были расстреляны последний коммунистический лидер Румынии Николае Чаушеску и его жена Елена – по факту второй человек в государстве.
Гаджеты
Платы GIGABYTE на базе чипсетов Intel серии 400 прошли сертификацию ЕЭК
На днях, например, компания GIGABYTE Technology зарегистрировала в таможенной базе данных ЕЭК сразу несколько моделей материнских плат нового поколения.
Политика
Жители Евросоюза хотят улучшения отношений с Россией
В ходе опроса 84 процента жителей ФРГ, 78 процентов жителей Италии, 75 процентов французов и 68 процентов жителей Британии выступили за то, чтобы отношения между Евросоюзом и Россией восстановились.
Футбол
Брестское «Динамо» подписало Шкурина, но он перейдет в ЦСКА
Общество
Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России
Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Общество
Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД
Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
Гаджеты
Новые смарт-часы Xiaomi на базе Wear OS получили модуль NFC
На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin представлен проект нового носимого устройства — «умных» наручных часов под названием Forbidden City.