Общество

РБКРБКМантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка

Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения. Такое мнение в интервью «Известиям» выразил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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с чего всё началось

«Не каждый станет покупать Apple»

— Промпроизводство в России в ноябре увеличилось на 0,3%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, и это минимальные темпы роста за последние два года.
Известиявчера в 16:01

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Мантуров считает, что Apple не уйдет с российского рынка из-за отечественного ПО

Коммерсантъвчера в 21:52

Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка

РБКвчера в 19:15

«Не каждый станет покупать»: министр Мантуров оценил вероятность ухода Apple из России

URA.Ruвчера в 17:38

Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка

RT на русскомвчера в 17:43

Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

ТАССвчера в 17:38

Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

РИА Новостивчера в 19:08

Мантуров оценил вероятность ухода Apple c российского рынка

Известиявчера в 17:26
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Транспорт

В Крым прибыл первый пассажирский поезд из материковой части России

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Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка

Басманный суд Москвы во вторник арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 11:42
Происшествия

Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

Известия 02:31
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Общество

«Яндекс» назвал самые популярные новогодние подарки

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Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании

По сведениям, предоставленным Роспотребнадзором, было выявлено, что около трети собак из регионов России болеют эхинококкозом.
News-24.ru 00:26
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Lenta.ru 03:25
Биатлон

Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

Чемпионат вчера в 07:34
Политика

ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Известия вчера в 14:37
Здоровье

Диабетиков Великобритании посадят на радикальную жидкую диету

Несколько тысяч диабетиков Великобритании станут участниками масштабного эксперимента с радикальной жидкой диетой.
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Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
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Энергетика

Украина заработает на «Газпроме»

Исходя из слов главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем и компания будет ежегодно платить $3 млрд.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Политика

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»

В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
REGNUM 03:43
Хоккей

Ничушкин подрался в матче НХЛ и оформил хет-трик Горди Хоу

МонаВиста вчера в 05:38
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Девушка выжила после падения под поезд в московском метро

РБК 01:24
Футбол

РФС ввел запрет на критику судейства

Российский футбольный союз (РФС) официально ввел запрет на публичную критику арбитров.
Российская газета вчера в 09:48
Армия и оружие

Немецкое СМИ уличило НАТО в «репетиции» наступления на Россию

Учения НАТО "Защитник Европы — 2020" станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет Junge Welt.
РИА Новости 02:17
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Политика

Путин предостерег от серьезных правок в Конституции

Основные положения Конституции менять не стоит, но можно подумать о правках.
Телеканал 360° вчера в 11:02
Общество

В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек

Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
BFM.ru вчера в 09:37
Религия

Католики отметили Рождество Христово

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Политика

Как генсека расстреляли за унижение нацменьшинств

30 лет назад, 25 декабря 1989 года, после фарсового суда были расстреляны последний коммунистический лидер Румынии Николае Чаушеску и его жена Елена – по факту второй человек в государстве.
Взгляд.ру 00:22
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Платы GIGABYTE на базе чипсетов Intel серии 400 прошли сертификацию ЕЭК

На днях, например, компания GIGABYTE Technology зарегистрировала в таможенной базе данных ЕЭК сразу несколько моделей материнских плат нового поколения.
3DNews 02:43
Политика

Жители Евросоюза хотят улучшения отношений с Россией

В ходе опроса 84 процента жителей ФРГ, 78 процентов жителей Италии, 75 процентов французов и 68 процентов жителей Британии выступили за то, чтобы отношения между Евросоюзом и Россией восстановились.
Политика Сегодня 02:39
Футбол

Брестское «Динамо» подписало Шкурина, но он перейдет в ЦСКА

ProstoProSport вчера в 13:32
Общество

Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Вести.Ru вчера в 23:23
Общество

Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
RT на русском 02:19
Гаджеты

Новые смарт-часы Xiaomi на базе Wear OS получили модуль NFC

На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin представлен проект нового носимого устройства — «умных» наручных часов под названием Forbidden City.
3DNews 03:45
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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