Политика

RT на русскомRT на русскомМантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации с 23 декабря 2015 по 28 июля 2016 и с 25 октября 2019 года. Член партии «Единая Россия».
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