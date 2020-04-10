Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.

Общество Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram. 608

Общество Собянин: прекращается работа большинства предприятий в Москве В рамках выбранных мер, "временно – на неделю с возможным продлением" прекращается либо ограничивается работа большинства предприятий.

Энергетика Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+ Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости". 289

Общество В Ненецком автономном округе выявлен первый случай коронавируса Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Ненецком автономном округе — он оставался одним из трех регионов России без выявленных случаев заболевания.

Экономика Утверждены новые критерии отбора системообразующих предприятий Правкомиссия 10 апреля утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24" . 2

Общество Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. 263

Экономика G20 обещала обеспечить стабильность энергорынка Страны G20 договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики.

Здоровье Шведский врач сделал мрачный прогноз по коронавирусу Шведский врач Ингве Густафсон заявил, что в скором времени страну ждут «ужасные цифры» смертности среди пожилых людей от коронавирусной инфекции. 26

Авто Появились первые фото салона обновленного Lada Largus Обновлённый Lada Largus на текущий момент проходит тестирование, а накануне независимые дизайнеры издания «Российская газета» разработали рендерные изображения салона модели, основываясь на имеющейся информации о грядущих переменах. 98

Футбол Во Франции планируют завершить сезон в конце июля По информации источники, футбольная лига Франции планирует завершить текущий розыгрыш чемпионата не позднее 25 июля.

Происшествия Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения Американская прокуратура предъявила новые обвинения в сексуальном домогательстве голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.

Энергетика Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15% Президент США Дональд Трамп неделю назад, 2 апреля, сообщил, что крупнейшие участники сделки о сокращении добычи ОПЕК+ — Саудовская Аравия и Россия, которые в марте не смогли договориться о продлении соглашения, готовы снова сесть за стол переговоров и теперь обсуждают снижение поставок, в пять раз большее, чем действовало в первом квартале 2020 года, — 10 млн барр. против 2,1 млн барр.

Общество В Москве закрыли для посещения кладбища Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье во время пасхальных праздников будут отменены специальные автобусные маршруты до кладбищ. 769

Происшествия На МКАД два человека погибли в ДТП При столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля на МКАД в столице погибли два человека и еще два пострадали, сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.

Происшествия Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург Рейс SU275 авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Таиланда, которые не смогли вылететь по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в пятницу в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы". 126

Футбол IFAB внёс изменения в правила игры рукой и офсайда Совет объяснил, в каких случаях будут фиксировать игру рукой: при определении нарушения правил граница между плечом и рукой проходит по линии подмышки.