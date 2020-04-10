Политика
RT на русскомМантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
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Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК 12:09
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Общество
Собянин: прекращается работа большинства предприятий в Москве
В рамках выбранных мер, "временно – на неделю с возможным продлением" прекращается либо ограничивается работа большинства предприятий.
Московский Комсомолец 12:56
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Погба. Француз ответил феноменальным ударом
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович бросил вызов полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Чемпионат 14:22
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва 07:01
Общество
В Ненецком автономном округе выявлен первый случай коронавируса
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Ненецком автономном округе — он оставался одним из трех регионов России без выявленных случаев заболевания.
Коммерсантъ 19:52
Экономика
Утверждены новые критерии отбора системообразующих предприятий
Правкомиссия 10 апреля утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24" .
ТАСС 12:27
Общество
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 07:23
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Общество
Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
Экономика
Набиуллина заявила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной
Набиуллина выразила надежду, что рецессии удастся избежать.
Вечерняя Москва 10:10
Происшествия
В Хабаровском крае скончалась первая пациентка с коронавирусом
РИА Новости 07 апреля в 23:36
Экономика
G20 обещала обеспечить стабильность энергорынка
Страны G20 договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики.
Взгляд.ру 19:57
Здоровье
Шведский врач сделал мрачный прогноз по коронавирусу
Шведский врач Ингве Густафсон заявил, что в скором времени страну ждут «ужасные цифры» смертности среди пожилых людей от коронавирусной инфекции.
Известия 18:21
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Обновлённый Lada Largus на текущий момент проходит тестирование, а накануне независимые дизайнеры издания «Российская газета» разработали рендерные изображения салона модели, основываясь на имеющейся информации о грядущих переменах.
32CARS.ru 05:01
Футбол
Во Франции планируют завершить сезон в конце июля
По информации источники, футбольная лига Франции планирует завершить текущий розыгрыш чемпионата не позднее 25 июля.
Газета.Ru 20:06
Происшествия
Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения
Американская прокуратура предъявила новые обвинения в сексуальном домогательстве голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.
Газета.Ru 15:53
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Участница Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой.
Вестник вчера в 08:40
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,14 трлн рублей
В четверг, 9 апреля, правительство РФ купило пакет акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка.
Sostav.ru 04:40
Энергетика
Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15%
Президент США Дональд Трамп неделю назад, 2 апреля, сообщил, что крупнейшие участники сделки о сокращении добычи ОПЕК+ — Саудовская Аравия и Россия, которые в марте не смогли договориться о продлении соглашения, готовы снова сесть за стол переговоров и теперь обсуждают снижение поставок, в пять раз большее, чем действовало в первом квартале 2020 года, — 10 млн барр. против 2,1 млн барр.
РБК 19:31
Общество
В Москве закрыли для посещения кладбища
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье во время пасхальных праздников будут отменены специальные автобусные маршруты до кладбищ.
Радио 1 вчера в 10:30
Наука
Показано движение коронавируса в помещении при кашле
Специалисты создали трехмерную модель, показывающую, как частицы вируса SARS-CoV-2 распространяются в закрытом помещении.
Lenta.ru 12:21
Наука
Специалистами была предложена система, которая может стать основой для создания оптического транзистора
Rusargument 16:06
Происшествия
На МКАД два человека погибли в ДТП
При столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля на МКАД в столице погибли два человека и еще два пострадали, сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.
РИА Новости 19:11
Происшествия
Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург
Рейс SU275 авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Таиланда, которые не смогли вылететь по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в пятницу в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".
ТАСС 15:06
Футбол
IFAB внёс изменения в правила игры рукой и офсайда
Совет объяснил, в каких случаях будут фиксировать игру рукой: при определении нарушения правил граница между плечом и рукой проходит по линии подмышки.
Евро-футбол.ру вчера в 03:30
Общество
Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек
Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ТК Звезда 18:29
Здоровье
В Астрахани в субботу ужесточат контроль за правилами карантина
Завтра в Астрахани состоится заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под председательством Игоря Бабушкина.
Astrakhanpost.ru 15:07
Политика
Глава МВД Украины вступился за обвиняемую в убийстве экс-депутата Рады
Глава МВД Украины Арсен Аваков вступился за обвиняемую в умышленном убийстве экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол.
Lenta.ru 11:04