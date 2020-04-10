Политика

RT на русскомRT на русскомМантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
Читать в источнике
Комментировать66

Подробнее о событии

Замминистра промышленности Дмитрия Овсянникова уволили после дебоша в аэропорту

Говорит Москва13:47

Мантуров отстранил своего заместителя от работы в Минпромторге

Ведомости13:55

Мантуров заявил, что его заместитель Овсянников не будет участвовать в работе Минпромторга

ТАСС13:53

Глава Минпромторга высказался о будущем оскандалившегося Овсянникова

РЕН ТВ14:13

Мантуров: Овсянников не будет участвовать в работе Минпромторга

Газета.Ru13:31

Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова

RT на русском13:29

Дмитрий Овсянников: Никаких «дебошей» в аэропорту Ижевска я не устраивал

Деловой квадрат07:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
Общество

В Москве начнут вводить пропускной режим

В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
2,6K
Здоровье

В Минздраве назвали возможность диагностировать коронавирус без теста

Как сообщает МедиаПоток, диагноз «коронавирусная инфекция» врачи могут поставить и без подтверждения в лаборатории, а лишь используя клиническую картину заболевания.
МедиаПоток 05:22
775
Политика

Немецкая контрразведка следит за российскими СМИ

Немецкое федеральное ведомство по защите конституции, являющееся контрразведкой ФРГ, отслеживает и оценивает информацию о том, в какой степени пандемия коронавируса используется в качестве инструмента иностранными государствами.
Вести.Ru 13:01
1
Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, трое из них страдали сахарным диабетом.
ТАСС 16:37
33
Экономика

Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн

Ранее Bloomberg уже сообщал, что Минфин изучает возможность увеличения плана заимствований в 2020 году на 1–1,5 трлн руб.
РБК 16:49
3
Общество

В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу

Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
35
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
590
Наука

Эксперты разгадали проблемы уникального птерозавра

Goroday.ru вчера в 08:33
4
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
1,1K
Общество

Собянин предупредил москвичей о тяжелых испытаниях

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей, что в ближайшее время грядут тяжелые испытания.
Газета.Ru 13:00
102
Шоу-бизнес

Егор Крид рассказал, как рыдал после расставания с Нюшей

Крид рассказал, как ревновал Нюшу даже к официанту.
Территория новостей 03:59
7
Общество

Карантин в Италии продлили до 3 мая

В Италии до 3 мая продлили меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Взгляд.ру 14:25
4
Общество

В России начали запрещать продажу разливного пива

В трех регионах России запретили продажу разливного пива. Об этом 10 апреля сообщила газета «Коммерсант».
Деловой квадрат 06:13
379
Общество

Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах

Lenta.ru 11:10
135
Происшествия

Арестованный генерал МВД пожаловался на плохую еду в изоляторе

Генерал полиции — бывший замруководителя следственного департамента МВД Александр Бирюков пожаловался адвокату на плохую еду и отсутствие телевизора в изоляторе временного содержания на Петровке, откуда его до сих пор не перевели в СИЗО.
News.ru 09:05
3
Экономика

Торговые сети предупредили о дефиците из-за госрегулирования цен

Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о дефиците из-за планируемого госрегулирования цен, сообщается в обращении ассоциации, подписанном X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другими.
Вести.Ru 04:33
263
Общество

Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу

Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
269
Происшествия

Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Российская газета 11:52
1,1K
Энергетика

Новак: новая сделка ОПЕК+ согласована участниками

Москва, 10 апреля 2020, 22:28 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что все участвовавшие в переговорах по сокращению уровня добычи нефти страны согласовали новую сделку ОПЕК+.
REGNUM 15:28
113
Политика

Госдеп объявил награду в $10 млн за командира «Хезболлы» в Ираке

Награду в $10 млн. за информацию о местонахождении командира шиитской группировки «Хезболла» в Ираке Мухаммеда Каутарани объявил Госдеп США в распространенном 10 апреля заявлении, пишет The Pakistan Post.
ИА Красная Весна 16:52
Общество

В Турции объявили о введении двухдневного запрета на выход из дома

Власти Турции ввели запрет на выход из дома для жителей 31 провинции страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Inc-news.ru 15:34
1
Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
634
Армия и оружие

ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
Аргументы недели 11:55
7
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
3,7K
Общество

Власти могут частично ограничить въезд в Москву

Гражданам, задающим «много вопросов» будут выписывать протоколы о неповиновении требованиям полицейских, - сослался на распоряжение усилить контроль на въездах в столицу собеседник «Русской службы Би-би-си».
Эхо Москвы 17:03
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в частной клинике с высокими тарифами

Источники "Комсомольской правды" утверждают, что Бабкина находится в частной клинике, перепрофилированной для работы с носителями коронавируса и больных пневмонией.
Суть событий 09:16
70
Политика

Кремль раскрыл итоги переговоров Путина, Трампа и саудовского короля

ТВ Центр 01:13
140
Транспорт

Собянин временно остановил строительные работы в Москве

Строительные и ремонтные работы приостанавливаются в Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.
РБК 13:51
25
Финансы

Назван курс доллара на лето 2020 года

Цена за доллар может снизиться до 65 – 70 руб. или же вырасти до 86 рублей. На таком мнении сошлись опрошенные "Утро.ру" эксперты.
Утро.ru 03:06
Общество

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
144
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Владимирович Овсянников
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации с 23 декабря 2015 по 28 июля 2016 и с 25 октября 2019 года. Член партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное