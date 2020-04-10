Политика
RT на русскомМантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
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с чего всё началось
Указ главы правительства Михаила Мишустина о сокращении числа заместителя главы Минпромторга с 11 до 10 опубликован на официальном портале правовой информации.Первое антикоррупционное СМИ14:38
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Общество
Школы сами смогут выбрать дату окончания учебного года для 1–8 классов
Минпросвещения ранее сообщило, что регионы могут закончить учебный год для 1–8 классов по результатам завершенных четвертей, с учетом результатов всероссийских проверочных работ или перенести часть программы на следующий учебный год.
Мой Брянск 06:04
Общество
Собянин рассказал о предполагаемом пике заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине.
Известия вчера в 20:59
Политика
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила в пятницу вечером пресс-служба Кремля.
Интерфакс 15:12
Политика
Глава МВД Украины вступился за обвиняемую в убийстве экс-депутата Рады
Глава МВД Украины Арсен Аваков вступился за обвиняемую в умышленном убийстве экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол.
Lenta.ru 11:04
Общество
Число заболевших коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек
В Московской области более тысячи человек заболели коронавирусной инфекцией.
РБК 14:38
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Общество
В Краснодаре пока не станут открывать ярмарки и рынки
В Краснодаре в предстоящие выходные, 11 и 12 апреля, не планируют возобновлять работу ярмарок и рынков.
Деловая газета. Юг 12:30
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы 09:31
Музыка
Пухляш из клипа Little Big устроил балконные танцы в новом видео
Группа Cream Soda опубликовала новый клип, снятый на популярную песню "Плачу на техно", которую исполняет коллектив "Хлеб".
РЕН ТВ 14:51
Происшествия
Заключенные устроили бунт в Иркутской области
Газета.Ru 14:02
Общество
Парковку для медиков в Москве сделали бесплатной с 13 апреля
Парковку для медиков в столице сделали бесплатной, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Агентство Москва 14:28
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Финансы
Назван курс доллара на лето 2020 года
Цена за доллар может снизиться до 65 – 70 руб. или же вырасти до 86 рублей. На таком мнении сошлись опрошенные "Утро.ру" эксперты.
Утро.ru 03:06
Общество
В Белом доме заявили о замедлении распространения коронавируса в США
Кривая распространения коронавируса начинает выравниваться, заявила в пятницу журналистам координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс.
РИА Новости 15:02
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 13:09
Общество
В Петербурге запретили посещение кладбищ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля.
RT на русском 09:09
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 10:54
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Общество
В Крыму ужесточают штрафы за нарушение режима самоизоляции
В Крыму ужесточат меры наказания для граждан за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий закон примет сегодня парламент республики.
ForPost 05:18
Общество
В Италии продлили карантин до 3 мая
Режим ограничительных мер в Италии, связанный с распространением нового коронавируса, продлен до 3 мая.
Rambler News Service 14:29
Политика
Украина продолжит блокировать российские соцсети — депутат Рады
Киев, 10 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Запрет на российские социальные сети и ряд других интернет-ресурсов будет продолжен, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета цифровой трансформации Александр Федиенко 10 апреля в комментарии ресурсу «Обозреватель».
REGNUM 05:31
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2020 года»
Tvoe-avto.com вчера в 04:45
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, в пятницу превысило 100 тысяч.
ТАСС 13:44
Происшествия
Три пациентки с подозрением на коронавирус умерли в Дагестане
Три женщины с предварительно подтвержденными анализами на COVID-19 скончались в Республиканском центре инфекционных болезней Дагестана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Газета.Ru 06:39
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Общество
Владимир Путин уволил главу следственного департамента МВД
Фото: скриншот документа Согласно документу, генерал полковник-юстиции, заместитель министра внутренних дел России – начальник Следственного департамента МВД РФ Александр Романов освобождён от должности.
Областная газета вчера в 22:13
Общество
ФМБА сообщило об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РБК 12:54
Происшествия
Житель Тульской области застрелил егеря
Следователи возбудили уголовное дело после того, как один из жителей Тульской области застрелил из ружья егеря в поселке Кондратово Белевского района, а при задержании покончил с собой.
ТАСС 11:12