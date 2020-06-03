Политика
BFM.ruМантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа. Об этом заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Фундаментальная и прикладная наука – это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила. Та номенклатура, которая традиционно была отдана на откуп иностранным поставщикам, сегодня поставляется российскими компаниями.
— Денис Мантуров, российский политикПРАЙМ 20:30
с чего всё началось
У России есть четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами – это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры, рассказал в интервью РИА Новости глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.РИА Новости20:38
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70% заболеваемости приходится от 18 до 50 лет. 28% протекают бессимптомно, 55% средней степени тяжести, 2% в тяжелом состоянии.
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Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
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Эксперты разобрали по частям смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
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36% российских компаний планируют оптимизировать штат, показало исследование hh.ru для «Известий».
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РИА Новости 15:01
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Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
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Политика
Общественник резко раскритиковал Навального за оскорбление ветерана
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Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
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РИА Новости 16:30
Происшествия
В Красноярске ищут шестилетнего мальчика
Красноярск, 3 июня 2020, 06:40 — REGNUM В Красноярском крае полиция и добровольцы ищут шестилетнего мальчика, пропавшего 2 июня.
REGNUM 23:40
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Пролежавший несколько недель в коме после экстренной операции москвич очнулся и испытал шок из-за ситуации с коронавирусом в России.
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В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Ранее Киркоров в передаче на телеканале СТС спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово", назвав при этом Лозу "никому не нужным аппендицитом" и высмеяв онлайн-концерт певца Леонида Агутина.
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Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
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Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.
Известия 23:27
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РБК 09:11
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
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1 июня на российском рынке стартовали продажи нового небольшого кросс-купе Kia XCeed.
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США обвинили Россию в спонсировании беспорядков
Россия может иметь отношение к погромам в американских городах, которые произошли на фоне акций протеста против полицейского произвола по отношению к чернокожему населению, заявила в интервью CNN бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс.
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Как ранее информировала пресс-служба Кремля, президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора проинформировал российского коллегу Владимира Путина о своей идее провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.
РИА Новости 18:01
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
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Первой компанией в России, сумевшей воспроизвести препарат, стал ХимРар, проект был поддержан РФПИ.
Российская газета 31 мая в 02:19