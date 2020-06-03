У России есть четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами — это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры, рассказал в интервью РИА Новости глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

с чего всё началось

У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа. Об этом заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.

Происшествия В Красноярске обнаружили тело ребенка В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД. 17

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,7K

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 192

Происшествия Подтверждена причина смерти чернокожего мужчины в США В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. 601

Общество Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях. 98

Экономика Аналитики зафиксировали снижение расходов на ЖКХ в апреле в России Траты на квартплату в апреле снизились в среднем на 14%. В то время как расходы на газ увеличились на 10%, а на электроэнергию — на 1%. 20

Политика Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV. 41

Армия и оружие Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания "Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе. 1,8K

Происшествия Бойцов спецназа ФСБ уволили за разбой В Москве семь бойцов спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России уволили за разбойное нападение на бизнесмена. 72

Происшествия В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели в ряде американских штатов массовых протестов и беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). 56

Кино Эван Питерс получил роль в сериале «ВандаВижен» Если Питерс опять получит роль Пьетро Максимоффа, то он станет вторым в истории Marvel после Аарона Тейлора-Джонсона, кто играл данного персонажа. 2

Экономика ГК «Рики» распустила управляющий комитет Часть задач, поставленных перед управляющим комитетом, перешла к управляющему директору: на этой должности Завадский, по его словам, должен обновить команду «Рики», развивать существующие бренды группы, запустить новые проекты и поставить «производство новых анимационных брендов на поток», РБК.

Общество Италия ждет первых туристов из Европы после снятия ограничений В последних интервью Ди Майо говорил, что "Италия требует уважения" и не хочет, чтобы с ней "обращались как с лепрозорием", а также грозил ответными мерами против стран, которые откажутся открыть границы для итальянских туристов.

Политика Крымские пограничники задержали украинского военнослужащего Симферополь, 2 июня 2020, 12:45 — REGNUM За нарушение государственной границы России в Крыму задержали пьяного украинского военнослужащего. 188

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 203

Общество Юрист назвал «самое страшное наказание» для Собянина Напомним, в правительстве поручили ряду министерств и юристам-экспертам проверить принятые в ходе пандемии нормативно-правовые акты, в том числе указы столичного мэра Сергея Собянина. 1