Политика

BFM.ruBFM.ruМантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа. Об этом заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами — это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры, рассказал в интервью РИА Новости глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
РИА Новостивчера в 20:38

Подробнее о событии

Мантуров рассказал о преимуществах России перед другими странами

RT на русскомвчера в 22:32

Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами

РБКвчера в 22:26

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

РИА Новостивчера в 20:38

Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами

Газета.Ruвчера в 21:12

Названы четыре козыря России

Lenta.ruвчера в 21:00

Мантуров назвал науку «козырем» России

Коммерсантъвчера в 22:16

Названы четыре «козыря» России перед другими странами

Комсомольская правдавчера в 20:31
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Происшествия

В Красноярске обнаружили тело ребенка

В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
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Происшествия

Подтверждена причина смерти чернокожего мужчины в США

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста.
Lenta.ru вчера в 21:47
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Общество

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
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Экономика

Аналитики зафиксировали снижение расходов на ЖКХ в апреле в России

Траты на квартплату в апреле снизились в среднем на 14%. В то время как расходы на газ увеличились на 10%, а на электроэнергию — на 1%.
RT на русском вчера в 21:23
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Армия и оружие

Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов

Пентагон перебросил в район Вашингтона около 1,6 тыс. военных на фоне протестов, которые вспыхнули в ряде американских штатов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 00:32
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Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 02:27
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Киберспорт

Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно

В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ вчера в 13:44
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса

Россию в 2020 – 2021 годах может покинуть около 10 – 15 тыс. IT-специалистов.
Коммерсантъ 00:20
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Армия и оружие

Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
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Происшествия

Бойцов спецназа ФСБ уволили за разбой

В Москве семь бойцов спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России уволили за разбойное нападение на бизнесмена.
Lenta.ru 02:44
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Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели в ряде американских штатов массовых протестов и беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС вчера в 16:02
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Кино

Эван Питерс получил роль в сериале «ВандаВижен»

Если Питерс опять получит роль Пьетро Максимоффа, то он станет вторым в истории Marvel после Аарона Тейлора-Джонсона, кто играл данного персонажа.
Live24 вчера в 15:25
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Экономика

ГК «Рики» распустила управляющий комитет

Часть задач, поставленных перед управляющим комитетом, перешла к управляющему директору: на этой должности Завадский, по его словам, должен обновить команду «Рики», развивать существующие бренды группы, запустить новые проекты и поставить «производство новых анимационных брендов на поток», РБК.
Telesputnik.ru 02:35
Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

RT на русском вчера в 15:58
1,6K
Общество

Италия ждет первых туристов из Европы после снятия ограничений

В последних интервью Ди Майо говорил, что "Италия требует уважения" и не хочет, чтобы с ней "обращались как с лепрозорием", а также грозил ответными мерами против стран, которые откажутся открыть границы для итальянских туристов.
РИА Новости вчера в 17:25
Происшествия

В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

ТАСС вчера в 21:32
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Политика

Крымские пограничники задержали украинского военнослужащего

Симферополь, 2 июня 2020, 12:45 — REGNUM За нарушение государственной границы России в Крыму задержали пьяного украинского военнослужащего.
REGNUM вчера в 05:45
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 01 июня в 06:02
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
3,2K
Общество

Юрист назвал «самое страшное наказание» для Собянина

Напомним, в правительстве поручили ряду министерств и юристам-экспертам проверить принятые в ходе пандемии нормативно-правовые акты, в том числе указы столичного мэра Сергея Собянина.
Царьград 02:34
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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле опасном астероиде

Деловое.ТВ вчера в 04:37
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Политика

ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию

Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости вчера в 13:44
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Шоу-бизнес

Сына Рудковской и Плющенко стали избегать дети из-за слухов о болезни

Сына продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра стали избегать дети.
Вестник вчера в 12:55
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Общество

В Калужской области режим повышенной готовности продлён до 30 июня

Публикуем полный текст постановления правительства Калужской области №433 от 02.06.2020 г.: Постановление №200 от 17 марта 2020 года, в которое вносятся изменения, размещено на сайте правительства.
Калужский перекресток 02:12
Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
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Политика

США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая.
РБК вчера в 23:35
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