У России есть четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами – это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры, рассказал в интервью РИА Новости глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

с чего всё началось

Фундаментальная и прикладная наука – это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила. Та номенклатура, которая традиционно была отдана на откуп иностранным поставщикам, сегодня поставляется российскими компаниями.

У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа. Об этом заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.

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