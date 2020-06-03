Политика
BFM.ruМантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа. Об этом заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Фундаментальная и прикладная наука – это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила. Та номенклатура, которая традиционно была отдана на откуп иностранным поставщикам, сегодня поставляется российскими компаниями.
— Денис Мантуров, российский политикПРАЙМ вчера в 20:30
с чего всё началось
У России есть четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами – это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры, рассказал в интервью РИА Новости глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.РИА Новостивчера в 20:38
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