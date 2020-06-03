Политика
Газета.RuМантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
Министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что Россия имеет четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами, передает РИА "Новости". По его словам, это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры.
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с чего всё началось
У России есть четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами – это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры, рассказал в интервью РИА Новости глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.РИА Новости20:38
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